Mister ufødt barn

Reality-parret Türker Alici og Sarah Tiedt har offentliggjort, at de var gravide, men at barnet stort set ikke har noget hjerteslag, og at de derfor formentlig ikke bliver forældre i denne omgang

Det skulle have været en god nyhed, men det er endt i en tragedie.

Türker Alici og Sarah Tiedt var ved at gøre klar til at afsløre, at de skulle være forældre, men efter et besøg på hospitalet i dag, måtte de i stedet fortælle, at barnet i maven nok ikke kommer til at overleve.

Det fortæller Türker Alici i en video på Instagram.

Den værste nyhed

Til videoen har han også skrevet et opslag, hvori han blandt andet skriver, at det var den værste nyhed, de kunne få.

'Det der skulle have været vores lille møgunge… Hvis hjerte næsten ikke slår mere… Og lægerne siger, at vi nok ikke skal regne med et barn i denne omgang,' skriver han i opslaget.

Trækker stikket

I samme omgang fortæller Türker Alici, at han trækker stikket fra arbejde i den kommende tid.

Parret er begge kendt fra reality-tv, og siden har Türker Alici startet den voldsomt populære donut-kæde, Bronuts. Her kommer han dog heller ikke til at besøge butikkerne i den kommende tid, oplyser han.

De har dannet par i flere år, og i opslaget fortæller de desuden, at de har prøvet at blive gravide i otte måneder, før det lykkedes.