Mistet kørekort og beslaglagt bil: Sådan kommer Dennis Knudsen rundt

60-årige Dennis Knudsens vilde raserianfald i slutningen af juli på kajen i Aarhus, da han forsøgte at komme ombord på Molslinjen, har kostet alenefaderen dyrt.

For som ugebladet Her & Nu tidligere kunne skrive, så har han fået beslaglagt sin bil af politiet, mens også kørekortet er nuppet.

Noget, som kendisfrisørens advokat efterfølgende mere eller mindre bekræftede over for Ekstra Bladet.

Dennis Knudsen er alenefar til tre mindre børn. Foto: Per Rasmussen

Det betyder også, at Dennis Knudsen har måttet lægge sit hoved i blød for at komme i tanke om andre transport metoder. Og det har resulteret i et styk nyt køretøj.

I en video på Instagram viser han familiens nye ladcykel frem.

'Ja, så er vi er ude på morgencykelturen til vuggestuen og børnehaven i dejligt regnvejr. Sådan er livet. C’est la vie,' forklarer han i videoen

Sagen kort

Selvom Dennis Knudsen tilbage i juli tryglede om at blive lukket ind på Kombardoekspressen, var der ingen kære mor. Derfor gik han uforstående hen til billetkontoret på havnen for at få et alvorsord med Kombardo-personalet.

Her fik Knudsen, hvad han selv kalder en 'nedsmeltning'.

Nedsmeltningen førte til en smadret bom og en ansat, der måtte undvige en vildfarende Dennis Knudsen, der forsøgte at komme ombord på færgen, selvom han gentagne gange havde fået et nej.

Dennis Knudsen har flere gange undskyldt for sin opførsel, som han er dybt ulykkelig over.