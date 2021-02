Realitydeltageren Ditte Lee og sangeren Mario Sciacca er blevet forældre til deres første fælles barn.

Det skriver begge på sociale medier.

'Velkommen til verden Chiara. Mit livs største kærlighed', skriver Ditte Lee på Instagram, hvor hun fortæller, at den lille pige kom til verden lørdag.

Også Mario Sciacca - kendt fra bandet Muri & Mario - har fortalt den glade nyhed på Facebook.

'Så blev vores smukke datter Chiara født. Er så stolt af min seje kæreste', skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller Mario Sciacca, at Ditte Lee fødte efter kejsersnit, men at 'vi har det rigtig godt alle 3'. Han fortæller derudover, at Chiara måler 51 centimeter og 2820 gram.

Hurtigt gravid

Ekstra Bladet kunne i marts sidste år fortælle, at Ditte Lee, der er kendt fra 'Ex on the Beach', og Mario Sciacca var blevet kærester. I juli kunne Ekstra Bladet så fortælle, at parret ventede deres første barn.

- Det er gået rigtig stærkt, måske lidt for stærkt. Vi havde ikke troet, det ville gå så stærkt, sagde Ditte Lee dengang til Ekstra Bladet.

Hun fortalte, at graviditeten var planlagt, men at hun ikke havde troet, det ville gå så nemt med at blive gravid.

- Jeg havde smidt mine p-piller, og så gik der to måneder. Jeg troede, der ville gå lidt længere tid, fordi jeg er 27 år og har taget p-piller længe. Jeg troede, der ville gå lang tid, sagde hun.

Mario har et barn fra et tidligere forhold, mens det er Dittes første barn.