Den tidligere realitystjerne Morten Kjeldsen ligger netop nu indlagt på Hvidovre Hospital med en sammenklappet lunge.

Det fortæller han selv på Instagram.

'Mit værste mareridt er sket. En træningsskade er slemt op til en konkurrence, men så billigt slap jeg ikke. Ligger indlagt på Hvidovre Hospital da min venstre lunge klappede sammen under mavetræning i går aftes', skriver han.

Ifølge Morten Kjeldsen bliver han ikke udskrevet før om tre-fem dage. På søndag skulle han have deltaget i en bodybuilder-konkurrence, men det har lange udsigter lige nu.

'Ligger med kæmpe smerter, dopet op på morfin, fordi der sidder en 18cm lang og pænt tyk slange ind gennem korpus og ind i min venstre lunge med et dræn', skriver han og fortæller, det er sket før.

'Det er ikke første gang, dette sker for mig, for tre år siden skete samme, bare imens jeg lå og sov! Vågnede op ved ikke at kunne få luft'.

Nægter at tude

Han fortæller, at han i de seneste tre måneder har knoklet fra klokken seks om morgenen til 23 om aftenen for at kunne passe sin træning, arbejde og kæreste. Nu hænger drømmen i en tynd tråd, selvom han endnu ikke er helt klar til at opgive den.

'Jeg nægter simpelthen at tude over det længere. Jeg har haft rigeligt af modgang i mit liv, og det har aldrig fået mig ned med nakken! Vil gøre alt hvad jeg kan for at komme på søndag og mærke suset ved at stå på scenen foran alle jer, der kommer og kigger. Det bliver nok ikke til guldmedaljer eller det IBFF procard, jeg så længe har drømt om. Men bare at jeg kommer med vil være en sejr for mig nu.'

Da Ekstra Bladet fanger Morten Kjeldsen over telefonen, er han ved godt mod.

- Under omstændighederne har jeg det godt, fortæller han.

Lægerne ryster på hovedet

Det er anden gang, at hans lunge kollapser, og han beretter, at lægerne har forberedt ham på, at det næppe bliver sidste gang.

- Det kommer til at ske igen på et tidspunkt, siger lægerne. Desværre. Det er, fordi jeg har en lang overkrop, så mine lunger er lidt længere og lagene på dem derved lidt tyndere, sukker han.

Morten Kjeldsen har tidligere deltaget i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

Han har allerede involveret lægerne i hans planer om, at han vil stille op i en bodybuilder-konkurrence på søndag, hvilket har givet en hovedrysten retur.

- Lægerne har kigget på mig og sagt, at jeg ikke er rigtig klog. Men så længe jeg ikke skal lave tunge løft, og det skal jeg ikke, så kan der ikke ske noget ved det. Så jeg holder diæten og får mine små tubberware-bokse med mad herind sammen med elastikker, så jeg kan træne, siger Morten Kjeldsen, der ernærer sig som personlig træner i det daglige.

- Jeg meldte mig til, fordi jeg har et inderligt ønske om at blive IBFF Pro. Nu er chancen nok ikke så stor, men jeg håber, at jeg kan inspirere og motivere andre ved overhovedet at formå at stille op, slutter han af.

En anden reality-deltager, der går op i træning, er Peter Larsen fra årets 'Robinson Ekspeditionen'. Han er 56 år, står hans krop stadig knivskarpt. Få hans tips og tricks til træning og kost her.