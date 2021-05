Mobbet på sociale medier: 'Jeg græd en hel dag'

Ingen er længere i tvivl om, at tonen på de sociale medier kan være decideret nådesløs.

Hvis man stiller sig frem, kan man med stor sikkerhed forvente, at der er nogen, der har en holdning til det.

Det oplevede skuespilleren Marie Bach Hansen, der lige nu er aktuel i krimiserien 'Hvide Sande' på TV 2.

Lige nu er Marie aktuel i en ny, dansk krimiserie. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

For otte år siden medvirkede hun i den danske tv-serie 'Arvingerne' og i den forbindelse var hun i 'Mads og monopolet', hvor kendte danskere besvarer dilemmaer for danskerne.

Og selvom Marie havde glædet sig, og det var en god oplevelse, blev hun oprevet, da hun kom hjem og læste folks kommentarer på Facebook.

Det fortæller hun i et større interview med Femina.

Ifølge skuespilleren havde folk skrevet, at hun var 'irriterende at høre på', og om der ikke var nogen, der 'kunne få hende til at holde kæft'.

- Jeg fik simpelthen et chok af at læse det. Jeg lå under dynen og græd en hel dag. For dengang for otte år siden talte vi ikke om den syge debatkultur, der er opstået med de sociale medier, så jeg tog det på min egen kappe og tænkte: 'Fuck, Marie, du skulle ikke have sagt det og det, og måske var det dumt, at du sagde sådan og sådan,' fortæller hun

Marie Bach Hansen blev i situationen meget påvirket af de grimme kommentarer, men i dag fortæller hun sin historie, så der kan komme mere fokus på den gode tone på nettet.