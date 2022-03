Mod nye eventyr: DR-profil scorer nyt job

Philip Khokar skifter base og flytter fra Asien for at forfølge nye eventyr i Istanbul for DR

Det er tid til nye eventyr for DR's mangeårige asienkorrespondent, Philip Khokar.

Efter at have boet mange år i Asien pakker den 42-årige korrespondent nemlig sydfrugterne og flytter til Istanbul, hvorfra han skal varetage en ny funktion som korrespondent for både Mellemøsten og Sydasien.

'Efter næsten ét årti i Asien er det tid til et nyt eventyr, når jeg senere på året flytter til Istanbul, hvorfra jeg skal være mellemøst- og sydasienkorrespondent for DR', skriver han i et opslag på Instagram og fortsætter:



'Jeg kom til Kabul i 2013, Beijing i 2014 og Shanghai i 2019. Årene har været fantastiske og hæsblæsende. Et selvsikkert Kina på vej, et truende Nordkorea, demokratiets nedtur i Hongkong, pandemien, pres fra myndigheder, karantæner, Talibans sejr og meget mere', skriver han videre.

Prøve nyt

I opslaget lader han vide, at han følte, at det var tid til at prøve kræfter med noget nyt.

'Jeg ville ikke være årene foruden, men i sommer kunne jeg mærke, at tiden var inde til forandring', skriver han og fortsætter:



'Jeg har holdt fri en periode og blandt andet besøgt Istanbul, men jeg vender snart tilbage til Kina for at tage ordentligt afsked med byen og gode venner, hvis restriktioner og flyforbindelser fortsat tillader det. I Shanghai ser jeg også frem til at arbejde sammen med Philip Roin, da DR fremover vil have to journalister i Kina'.

Sender hilsen til far

For nylig mistede Philip Khokar sin far, og i opslaget sender han da også en kærlig hilsen til ham.



'Min far vidste, at jeg skulle til Istanbul, og han glædede sig til at genbesøge byen, som han kendte så godt. Hans ånd var altid at søge oplevelserne, og derfor holder jeg fast i beslutningen', skriver Khokar og tilføjer:



'Efter sommeren rykker jeg en smule tættere på hjem, men stadig ude i verden, hvorfra jeg glæder mig til at rapportere med Puk Damsgård. Og så er der også lige den bog, der skal skrives færdig. Jeg glæder mig til det hele!', skriver han.

Philip Khokhar er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Siden har han arbejdet i DR, først som indlandsreporter og redaktør på TV-Avisen, og siden 2008 har han arbejdet på DR Nyhedeers udlandsredaktion.

Fra september 2014 har han været DR's asienkorrespondent bosiddende i Beijing. Inden da var han DR's korrespondent i Afghanistan i perioden 2013-14, hvor han boede i Kabul.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bjarne Corydon optrådte i sidste uge i høje hæle for at sætte fokus på kvinder i bestyrelser. Hør om den sag i ugens udgave af 'Q&CO' herunder eller i din podcast-app