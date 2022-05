Modeguru står frem: - Har levet med høretab i 15 år

Uffe Buchard er ikke bange for at fortælle omverdenen, at han i dag gør brug af et høreapparat

Uffe Buchard skammer sig ikke over sit høretab. Tværtimod.

På Instagram står modeeksperten nu frem og fortæller, at han i en alder af 55 år har valgt at få et høreapparat.

'Der er alt for mange, der skammer sig over deres høretab, fordi det af en eller anden årsag forbindes med alderdom og ultimativt forfald. Høretab stigmatiseres på en helt anden måde end eksempelvis nedsat syn, som karakteriseres som ‘normalt’. Men altså – jeg ser bedre end en havørn!', lyder de indledende ord fra Uffe Buchard i oplsaget.

Ifølge modeguruen ligger der et tabu i brugen af høreapparat, hvilket han ser som et problem. Uffe Buchard mener, at der bør tales højt om høretab. For dårlig hørelse kan give negative virkninger.

'Det påvirker desværre vores evner til at agere i sociale sammenhænge i en grad, der bestemt ikke er befordrende for den gode livskvalitet. Mange ender med at føle sig ekskluderet fra fællesskabet, og alt for mange irriteres og stresses dagligt, fordi de er for forfængelige og for stædige til at ændre på situationen'.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Var en af dem

Uffe Buchard skriver i opslaget, at han selv har haft problemer med hørelsen i 15 år uden at gøre noget ved det.

'Jeg har selv været en af dem. Jeg opdagede min høreskade på venstre øre for mere end 15 år siden – en skade ledsaget af tinnitus, der var kommet af for høj musik, for meget natklub og hvad ved jeg… Men altså ikke pga. min alder, eller fordi kistelåget klaskede mig i numsen, skriver modeguruen og fortsætter:

'I flere år forsøgte jeg at ignorere skaden, og da jeg endelig tog mig mod til at få gjort noget ved skaden, måtte jeg sande, at min høreskade var for kompleks til, at noget kunne gøres – hverken i offentlig eller privat regi. I den ekstremt travle og udadvendte dagligdag jeg har, må jeg sige, at det ikke altid har været nemt'.

Uffe Buchard skriver videre, at det først er nu, at han forsøger at få rettet op på skaden. Derudover beretter den 55-årige modekspert, at han nu vil kæmpe for at ændre folks syn på høreapparater.

'Nu skal vi bare afmystificere og afstigmatisere høreskaderne og anerkende dem for, hvad de er. Den kamp vil jeg rigtig gerne være med til at kæmpe! Men jeg har brug for hjælp fra alle jer, hvis høreskader i fremtiden ikke skal forbindes med skam. Høreskader er ikke unormale', lyder det afslutningsvis fra Buchard.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra hovedpersonen selv, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.