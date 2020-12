Model afslører: - Jeg har faktisk en Tinder

Som ung, single og berømt er det ikke tilbud, man mangler. Eller sådan kunne man forestille sig, at det var. For et lille år siden blev modellen og kendis-sønnen Oscar Bjerrehuus single.

Men om han slægter sin dameglade far Oliver Bjerrehuus på må tiden vise.

- Jeg har faktisk Tinder, fortæller den 19-årige model til værten Thomas Bense i talkshowet 'Kaffe og Kage, frem og tilbage'.

Sød musik

Selvom det lyder som sød musik i de unge single-pigers ører, så er det ikke en åben invitation.

- Jeg har kun brugt det for sjov. Jeg har ikke sådan hooket op med nogen, fortæller han. Og man kan da også være heldig at få et svar fra den tidligere 'Vild med dans'-deltager.

- Men nogle gange glemmer jeg lidt, at jeg har det. Så kan der godt gå tre uger. Og så får jeg sådan nogle sure beskeder, hvor folk spørger, om jeg er for kendt til at svare. Og jeg tænker bare: 'Slap nu af, mand. Vi kender ikke hinanden!' Men jeg synes, det er meget sjovt, lyder det inden han dog må krybe til korset.

- Det er løgn. Jeg har faktisk haft en tinder date, fortæller han med et smil. Og det gik, som det skulle fortæller han hemmelighedsfuldt og tager en bid af sin kage.

Har ikke noget kørende

Selvom det lyder som sjov og ballade, så tager han det roligt.

- Jeg har ikke rigtig noget kørende for tiden, desværre, siger Oscar Bjerrehuus, som for et lille års tid siden kom ud af et længerevarende forhold.

Forholdet brast omkring Oscars deltagelse i 'Vild med dans', hvor han dannede par med Asta Björk. Men det var ikke al den nye opmærksomhed og omtale, som havde noget med bruddet at gøre.

Gode venner

- Vi har det faktisk fint nu. Vi er bare venner. Vi var sammen i næsten tre år. Så fandt vi ud af, at det bare skulle være det. Så gik der lige noget tid, og så fandt vi ud af, at vi faktisk godt kunne være venner. Så vi taler stadig sammen.

Hvad fremtiden vil bringe kan man kun gisne om, men om han leder efter den eneste ene, lyder det klart:

- Jeg vil aldrig sige sådan: 'Jeg leder efter en ting', for så føler jeg, at man chaser (jagter, red.) det lidt for meget. Jeg føler, at det skal komme lidt mere naturligt. Jeg har nok tiltro til mig selv til, at hvis jeg møder en pige, og jeg føler, at den er der, så kan man godt committe til det, forklarer han.