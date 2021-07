Modtog dødstrusler: De ville have jeg aborterede

Julie Zangenberg har været i mediernes søgelys, siden hun var 12 år gammel, da hun medvirkede i børnefilmen 'Klatretøsen'. I dag er hun 32 år og har været et offentligt ansigt i over 20 år.

Derfor har hun haft god tid til at oparbejde et filter over for pressen og folks kommentarer på de sociale medier. I mange år har hun været vant til, at folk skriver negative kommentarer og har en holdning til hende.

- Jeg er vant til dødstrusler og meget seksuelle beskeder fra folk, der ønsker en det dårligt. Det har jeg lavet et filter over for, det kommer ikke ind, fortæller skuespilleren i en story på sin Instagram-profil.

Hun har været vant til at takle det og har lært at sortere de negative kommentarer fra. Lige indtil hun blev gravid med sit første barn, sønnen Leo, som hun har sammen med stjernekokken Andreas Bagh, hvor det blev for meget.

Julie Zangenberg og Andreas Bagh har sammen sønnen Leo. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De ville have, jeg aborterede

Derfor har hun nu taget et aktivt valg om, at hun ikke kommer til at vise sin søns ansigt offentligt.

- Folk kom med deres ønsker om, at jeg aborterede, en meget detaljerede beskrive om, hvordan de ville sørge for, at jeg aborterede, og hvad de mente, der skulle ske med mit barn. Det er ikke okay, og derfor er Leos ansigt og identitet ikke offentligt, siger Julie Zangenberg.

Hun ved, hvordan det er at være et kendt ansigt, fra man er barn, og kender konsekvenserne heraf.

- Hans private problemet og tanker og hans ansigt får han selv lov til at beslutte, om det er noget, der skal deles med verden. Det er ikke et valg, jeg kan tage for ham.

Hun fortæller også, at han stadig kommer til at optræde på hendes Instagram-profil, men at hans ansigt forbliver privat.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Julie Zangenberg, der ikke har yderligere kommentarer.