Mødte sit oldebarn kort før han faldt om

Tusindkunstneren, tegneren, musikeren, manuskriptforfatteren mm. Flemming Quist Møller mødte det nyeste skud på Quist Møller-stammen søndag eftermiddag.

Næste morgen faldt han om med sin blodprop, så for familien er billedet af den lille halvanden måned gamle Norma sammen med oldefar næsten magisk.

Flemming og Norma havde fin kontakt. Foto: Privat/Clea

Ifølge Selma Quist-Møller, som er mor til Norma, lyste den 79-årige oldefar af glæde og stolthed, mens han med stor opmærksomhed betragtede den lille pige.

- Der er meget kærlighed i det foto, og sådan var det også i virkeligheden, smiler Carl Quist-Møller, der som sin far er tegner, musiker og forfatter.

Samtidig oplyser sønnen, at bisættelsen af faren kommer til at foregå i stilhed.

- Det bliver kun for de absolut nærmeste, fastslår han og tilføjer:

- Til gengæld er jeg ved at arrangere en mindehøjtidelighed på Bellevue Teatret 26. marts kl. 19.30, og her vil flere have mulighed for at tage afsked med min far. Lige nu er der forskellige ting, som lige skal falde på plads, så mere information følger på Facebook og på Bellevue Teatrets hjemmeside.