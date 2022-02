Mødtes ved et lykketræf: Nu er det endelig sket

Et tilfældigt møde med en poder under corona har ændret Zindy Laursens liv

Skuffelsen var total i 2017, da sangerinden Zindy Laursen kunne konstatere, at den mand, hun troede var hendes forsvundne far, alligevel ikke var den rigtige.

Siden har den danske sanger afholdt sig fra at søge efter sine rødder, men et tilfældigt møde med poderen Brian Hjort, endte med at ændre hele Zindys liv.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg havde egentlig givet op. Men sommeren sidste år er jeg så nede og blive podet, hvor ham der gør det, spørger mig, om jeg ikke er hende, der leder efter sin far. Jeg svarer, at det er jeg, og han fortæller, at han med stor sandsynlighed kan hjælpe mig med at finde min far, fordi han er slægtsforsker med speciale i børn af krigsveteraner.

Turde ikke tro på det

I starten var Zindy Laursen dog en smule skeptisk over for Brian.

- Jeg tænkte, at den troede jeg sgu ikke på. Men så googlede jeg ham, og jeg kunne godt se, at han har hjulpet rigtig mange. Så da jeg havde sagt ja til hjælpen, gik han i fuld sving.

I november kom de glædelige nyheder så.

Der var et match.

- Han havde fundet min biologiske fætter, og det viste sig, at han boede i New York. Det var helt skørt at tænke på, at jeg faktisk kunne være stødt på ham i metroen, siger Zindy med et grin.

Zindy har nu fået 250 nye familiemedlemmer. Foto: Anthon Unger

Det gik pludselig stærkt, og efter fætteren fandt Brian Hjort frem til Zindys fars søster.

- Så kommer Brian en dag og siger, at jeg skal lukke øjnene, og da jeg må åbne dem, kan jeg se, at han har fundet frem til min far. Jeg tudbrøler og spurgte igen og igen, om Brian var sikker på, at det var min far. Det var simpelthen et mirakel for mig.

Efterfølgende aftalte de to, at Brian skulle ringe til faderen William Johnson, da det ofte kan være lidt overvældende at høre direkte fra barnet.

- Men min far var skeptisk, da Brian ringede, og der var en hel del modvilje omkring det hele. Jeg blev helt knust. Nu havde jeg brugt så længe på at finde ham, og så ville han måske slet ikke ses.

Gav ikke op

Zindy Laursen valgte at sende en mail til sin far med billeder og fortællinger om hende selv og moderen.

- Så ville han tale med det samme. Mens vi talte, tændte han kameraet, og jeg kan jo bare se, hvor meget vi ligner hinanden.

Efter Zindys oplevelse med en falsk far fra tidligere, var hun dog lidt mere forsigtig med William Johnson.

- Jeg fortalte ham, at jeg havde været ude for denne her traumatiske oplevelse, hvor jeg troede, jeg havde fundet min familie og så havde opdaget, det slet ikke var rigtigt, så jeg spurgte ham, om vi kunne tage endnu en dna-test.

Det sagde faderen ja til, og kort før jul kom svaret: William Johnson er med 99,9 procent sikkerhed far til den danske sangerinde.

Meget glad

Zindy Laursen er dybt taknemmelig for Brians hjælp, og hun kunne ikke være gladere for sin familie.

- Vi taler sammen hver dag, og jeg er bare så glad for at have fundet min familie. Det er jo også rart at have fået bedsteforældre, fordi så kan jeg se, hvordan jeg ældes.

Sangeren har ikke længere kontakt med den første familie, som hun troede var hendes ægte slægtninge.

Nu ser hun frem til, at faderen, der er den første afroamerikanske politiinspektør i den lille by, kommer og besøger hende i Danmark til sommer.

Hør Brian Hjort fortælle om det utrolige puslespil, der ligger bag fundet af Zindy Laursens far HER.