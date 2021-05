Møllehaves søn: Far kunne ikke have ønsket sig en bedre død

- Jeg tror ikke, at far kunne have ønsket sig en bedre død.

Sådan siger Johannes Møllehaves 59-årige søn, Tomas, efter at den 84-årige præst, digter med meget mere mandag formiddag trak vejret for sidste gang.

- Far har ikke kunnet komme ud af sengen de seneste måneder, men i det gode vejr søndag fik jeg ham op i kørestolen, og så tog vi sammen i Marmorkirken. Den 'udflugt' var en stor oplevelse for os begge, siger Tomas Møllehave, der i foråret flyttede ind hos sin far på plejehjemmet for at være tæt på ham, efter han var blevet erklæret terminal syg.

En ønskedød

Han var derfor også ved sin fars side, da han døde.

- Søndag aften fik far ondt i maven, men det gik over, og ja, så vågnede han op, men døde kort tid efter, siger Tomas Møllehave og fortsætter:

- Det var meget fredfyldt. Jeg tror, der var præcis sådan, at far havde ønsket sig det. Han var meget rørt efter besøget i kirken - måske har den tur været en slags aktiv dødshjælp, fordi mødet med kirkerummet gav han ro til at give slip.

- At se min far min far dø på den måde har gjort mig mindre bange for døden. Det var en fin oplevelse, siger Tomas Møllehave fra sin fars sidste hjem, hvor familien denne eftermiddag er samlet.

Blå bog Johannes Møllehave Født 4. januar 1937 på Frederiksberg.

Blev student i 1956 og tog i 1963 sin teologiske embedseksamen.

Arbejdede som præst i Vridsløselille. Han var også sognepræst i Virum samt præst ved den danske kirke i Bruxelles.

Sendte sin første bog ud i 1974 'På myrens fodsti'.

Blev gift i 1958 med Herdis. De to var sammen til hendes død i 2001. De to levede i et åbent forhold.

Sammen fik de tre børn. Vis mere Vis mindre

Livsnyder til det sidste

- At flytte ind hos min far den sidste tid har været det helt rigtige. Selvom han var svækket, kom vi meget tæt på hinanden. På den vis føler jeg mig faktisk fortællet.

- Far havde mistet alle sine tænder, så det var ikke alt, han kunne spise, men han nød, når jeg lavede rørt tatar til ham. Og så sagde han igen og igen, hvor glad han var for, at jeg var flyttet ind hos ham. Det er der sgu ingen kvinde, der tidligere har sagt til mig, siger ham med den typiske møllehavske måde at anskue livet på..

- Ved du, hvad din far døde af?

- Umiddelbart vil jeg sige, at det var, fordi han var gammel og slidt. Han har ikke altid passet så godt på sig selv, lyder det fra sønnen, der endnu ikke kan fortælle nærmere om, hvordan og hvornår familie og venner skal tage afsked med Johannes Møllehave.

