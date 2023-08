Molslinjen: Ingen erstatningssag mod Dennis Knudsen

Molslinjen kommer ikke til at forfølge sagen mod den kendte frisør Dennis Knudsen, der i slutningen af juli gik amok på færgehavnen og blandt andet overfusede en medarbejder, sparkede til et bord og rev to computere ned.

Det bekræfter Molslinjen over for Ekstra Bladet.

- Der er ikke opgjort noget erstatningskrav for de ting, der fik en medfart den dag', lyder det fra Jesper Maack, der er pr- og kommunikationschef hos Molslinjen.

Tidligere har han fortalt til Ekstra Bladet, at flere medarbejdere modtog psykologhjælp efter optrinnet med Dennis Knudsen, men de har det nu også alle godt efter hændelsen, fortæller kommunikationschefen.

- Medarbejderne, der var på arbejde den dag, har det godt, siger han og fortæller, at de ikke har ønsket at gøre mere ved sagen.

Annonce:

Hos Østjyllands Politi fortsætter de dog stadig med at efterforske sagen, så Dennis Knudsen risikerer fortsat en bøde eller anden straf, selvom Molslinjen ikke gør mere ud af sagen for nu.

Hos Molslinjen vil de da også følge sagen til dørs i samarbejde med politiet, hvis det kommer dertil.

- Formelt er sagen afsluttet. Men sagen begyndte jo hos os og vores medarbejdere er involveret så vi vil selvfølgelig følge en eventuel kommende retssag med interesse, siger Jesper Maack.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dennis Knudsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Du kan læse hele historien om Dennis Knudsens nedsmeltning her.

Den kendte frisør og stylist havnede i noget af en kattepine efter optrinnet på Molslinjen. Foto: Martin Lehmann

Har beklaget

Dennis Knudsen har tidligere beklaget hændelsen flere gange, og da Ekstra Bladet forelagde ham, at flere medarbejdere havde modtaget psykologhjælp efter episoden, fortalte han, at han var 'chokeret'.

- Okay. Det må jeg nok sige. Det er jeg ked af at høre. Det gør mig ked af det. Jeg har sagt undskyld, og jeg er oprigtig ked af, hvis det har konsekvenser for dem, sagde han og fortsætter:

Annonce:

- Det er jeg oprigtig chokeret over at høre. Jeg er godt klar over, at det var voldsomt. Jeg reagerede i affekt i situationen, og klappen går ned for mig. Jeg var en stresset idiot, og det er jeg virkelig ked af. Min måde at reagere på er utilgivelig og over grænsen, sagde han videre og forklarede, at han fik et 'blackout' og ikke kan huske meget fra selve episoden.

Dennis Knudsen har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at han endnu ikke har hørt, hvilke eventuelle sigtelser eller bøder han står overfor fra politiets side.