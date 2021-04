Mor for anden gang

Den 33-årige skuespiller Molly Egelind og manden, skuespiller Benjamin Hasselflug har fået deres andet barn.

På Instagram har Molly Egelind delt den glædelige nyhed, hvor hun i opslaget skriver 'Baby W is here'.

'Vi er glade og har det alle godt, det er dejligt at være fire. Vi glæder os til at nyde babyboblen det næste stykke tid og tager den helt med ro,' skriver Molly Egelind i en kommentar til Ekstra Bladet. Skuespilleren vil dog ikke løfte sløret for, hvad W'et står for i den nye babys navn endnu.

Født ved kejsersnit

Tidligere på ugen fortalte skuespilleren til online-mediet To The Moon, Honey, at fødslen skulle ske under et planlagt kejsersnit i løbet af denne uge.

- Da jeg blev udskrevet efter min seneste indlæggelse, fik jeg beskeden om, at jeg skal have kejsersnit. Det kom ikke som noget chok. Jeg har jo vidst siden uge 20, at jeg har foranliggende moderkage, og det har hele tiden været på tale som en sandsynlighed. Faktisk blev jeg virkelig lettet over, at der endelig kom en afklaring, og jeg kunne begynde at fokusere min energi på noget konkret og prøve at få det bedste ud af min situation, lød det fra skuespilleren i interviewet.

Molly Egelind og Benjamin Hasselflug blev gift i 2016. Parret har i forvejen datteren Ellinor på seks år.