Mor og far hindrede TV 2-krænkelser

Annette Heick var aldrig udsat for sexisme, da hun første gang arbejdede på Kvægtorvet. Hun tror, at hendes ophav ubevidst har beskyttet hende som en slags lynafleder og 'skånsom boble' mod krænkelser

Frank Jensen har stukket tungen i hendes øre, og hun er blevet befølt på brystet af fremmede knægte i Nivå.

Men den slags var Annette Heick heldigvis forskånet for, da hun var ansat på TV 2 som højt profileret vært fra 2003 og flere år frem. Her oplevede hun aldrig nogen form for sexisme på egen krop - og heldigvis for det.

I kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' har netop det faktum dog fået Annette Heick til at tænke tilbage.

For hvorfor blev hun mon som køn, populær tv-pige i frontlinjen aldrig udsat for krænkelser på en arbejdsplads med et dybt seksualiseret miljø, hvor så mange andre unge ansatte - ved man i dag - var langt mindre heldige?

Rør ikke arvesølvet

Annette har sin helt egen teori om emnet: efternavnet Heick.

- Jeg er aldrig blevet udsat for sexisme på TV 2, men ved du hvad – og jeg har helt seriøst tænkt rigtig meget over det - var jeg for grim?, griner Annette Heick, inden hun bliver lidt mere alvorlig:

- Ej, selvfølgelig har jeg været udsat for ting, men det var mere af nedsættende karakter, hvor nogle forsøgte at nedbryde mig. Jeg har faktisk spekuleret på, om mit ophav, altså mine forældre, har fungeret som en slags skånsom boble omkring mig. Casper Christensen har engang sagt – og jeg har også citeret ham for det i min bog – ’man rører ikke ved arvesølvet’, fortæller Annette Heick.

Det ligger i navnet

Det er ikke kun i forbindelse med krænkelser, at Annette Heick tror, at hendes forældre har ageret lynafledere.

- Jeg har heller ikke set stoffer, er ikke blevet tilbudt stoffer og har ikke hørt om nogen, som tog stoffer til fester. Alle siger til mig, at det da er helt umuligt at have undgået, men jeg tror måske også i det tilfælde, at man bare ikke gør den slags over for mig. Jeg ved ikke, om det er noget, der ligger i efternavnet.

Altid smilende og søde Keld og Hilda er tæt på at være danefæ - dem generer man ikke. Det mener i hvert fald datter Annette Heick, som tror, at forældrene har forhindret, at hun blev udsat for krænkelser. Foto: Jonas Olufson

- Man pisser ikke på Keld og Hilda ved at genere deres datter?

- Det gør man ikke!

- Men ét er, at du ikke selv blev krænket på TV 2. Opdagede du, at der var en sexistisk kultur, da du arbejdede der første gang (Annette Heick laver atter programmer for TV 2 i 2021, red.)?

- 'Sexistisk' er sådan et svært ord, fordi det har et moderne anstrøg. Men en seksualiseret kultur? Ja, for sagomel! Jeg hader det der udtryk 'tiden var en anden,’ for det var heller ikke okay dengang, men fordi der var den her 'ruling by fear'-mentalitet, så man i gennem fingrene med det. Men accepterede det bare. Det var 'lev med det’.

Chefer har ansvaret

Annette Heick har også været ansat på DR, og her var der et helt anderledes miljø, fortæller hun.

- Selvfølgelig skete der stadig ting til julefrokoster, kollegaer må jo godt flirte med hinanden. Problemet opstår, når det er chefen. Og det er ligegyldigt, hvis folk siger ’lagde hun ikke selv op?’. Om man så havde smidt al tøjet, ligget med spredte ben og sagt ’kom så, kom så, kom så’, så er der stadig et chefansvar, der hedder ’hey, sweetie-pie, kan du have det godt, nu går jeg hjem.’

