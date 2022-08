Mor sagde nej til 'Paradise Hotel'

'X Factor'-stjernen Babou havde fået vaccinerne og var klar til at tjekke ind på 'Paradise Hotel' tilbage i 2014, men han fik ikke lov af sin mor. En beslutning, som han takker moderen for i dag

Husker du Babou Nelson?

Tilbage i 2011 var han Danmarks helt store darling, da den fjerde sæson af 'X-Factor' rullede over skærmen.

Babou vandt publikum og dommernes hjerter og fik sunget sig til en tredjeplads under det store finaleshow i Parken, hvor han optrådte med den velkendte popgruppe Aqua.

Tre år senere - altså i 2014 - lavede han singlen 'Supernova', der faktisk bare var til ham selv - men hittet endte med at blive titelsangen til 'Paradise Hotel' på TV3 samme år.

Men TV3 var ikke færdige med Babou, der på daværende tidspunkt var 19 år. For sangeren fortæller til Ekstra Bladet, at TV3 ville have ham til at tjekke ind på 'Paradise Hotel'.

- Jeg tænkte bare: 'Helt sikkert. Det gør jeg kraftedeme bare'. Jeg tænkte ikke så meget over det og takkede ja med det samme.

Lillemor slog i bordet

Babou fortæller videre, at han skyndte sig at få de påkrævede vacciner til Mexico. Det hele skulle bare gå stærkt, for der var angiveligt lavet en aftale om, hvornår 'X Factor'-stjernen skulle tjekke ind på 'Paradise'.

Men Babou havde lige glemt noget af det vigtigste. Hans mor skulle have beskeden om turen til Mexico, hvilket hun langtfra var begejstret for.

- Jeg kom hjem til Aarhus og fortalte min mor, at jeg skulle tjekke ind på 'Paradise'. Og så kan jeg huske, hun sagde: 'Det gør du bare ikke. Det kan jeg love dig for. Det gør du bare ikke'.

Og Babou tog sin mors ord til sig, for han tjekkede ikke ind på 'Paradise Hotel'. Selvom han gerne ville på daværende tidspunkt.

- Jeg kan huske, at jeg blev lidt skuffet. Jeg havde set 'Paradise' i mange år, og jeg ville gerne tjekke ind på det tidspunkt'.

Babou takker sin mor for beslutningen i dag. Privatfoto

Kæmpe tak til mor

I dag er Babou 27 år og er netop blevet optaget på Journalisthøjskolen i Aarhus. Han har lagt drømmen om 'Paradise Hotel' på hylden og giver en kæmpe tak til sin mor.

- Med al respekt for 'Paradise' og 'Paradise'-deltagere, så er jeg ret glad for, at det endte med, at jeg ikke var med. Det har jeg også takket min mor for.

- For 'X Factor'-stemplet har været der i snart 12 år, og jeg ville blive ked af det, hvis jeg mistede det, lyder de afsluttende ord fra Babou.

Efter al talen om 'Paradise Hotel' var sangeren med til Melodi Grand Prix 2015, hvor han optrådte for over en million danskere på live-tv.

Babou endte som nummer fem ved Melodi Grand Prixet, der blev afholdt i Gigantium i Aalborg.