Morgensang får populært besøg

Det sker ikke hver dag, at vi får Birthe Kjær til at synge for os på morgenkvisten.

Men det sker i morgen, fredag, kl. 9.05, hvor den populære sangerinde gæster DR1’s ’Morgensang’.

Fredag 16. april er også dronning Margrethes fødselsdag. Hun fylder 81, så i morgen hyldes hele to dronninger: Danmarks dronning og poppens dronning.

Værter i tårer: Dissing hylder afdød ven

Ole Kibsgaard og Kaya Brüel er ikke ukendte med solister til deres ’Morgensang’.

Faktisk har der været omkring de 80 i løbet af Morgensangs eksistens, men det er ikke hver dag, at de skal synge ’Kong Christian’ med en popdronning for at fejre landets dronning.

Derudover synger Birthe Kjær ’På en fransk altan’ – en poetisk sang om forelskelse i Paris.

DR forlænger populære programmer

– For en redaktør for et musikprogram er det ønskematch at kunne kombinere vores fantastiske Ole og Kaya med et koryfæ som Birthe Kjær. Man kan vel næppe bede om en mere folkelig fejring af majestæten. Men dronning Margrethe er nok ikke den eneste, der vil glæde sig over Birthe Kjærs morgensang, siger Mathias Hammer, der er ’Morgensang’-chefen.