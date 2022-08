Mormor fortsætter mandejagten: - Man skal passe på sig selv

Hun er fyldt 73 år og leder stadig efter den eneste ene.

Men hvordan gør man det i hendes alder?

Det besluttede Judith Rothenborg sig for at finde ud af for tre år siden i DR-successen 'Mormor på mandejagt'.

Dengang fandt hun ikke svaret - og heller ikke den eneste ene. Derfor fortsætter hun nu jagten i en ny sæson af programmet.

- Det er som at finde en nål i en høstak, siger Judith Rothenborg om at finde en kæreste.

- Nogle ting bliver lettere med erfaringen. Gør det også det at jagte mænd?

- På en måde nej. Men det kommer sikkert an på, hvem man er. Hvis man spørger mig, så er svaret nej, fordi jeg skal igennem samme proces, hver gang jeg skal mødes med nogen. Jeg får kriller i maven, og hvad skal jeg tage på...., siger hun og tænker lidt efter.

Annonce:

- Måske bliver det lettere på den måde, at man beslutter sig for at forsøge at gøre det til en leg, siger Judith Rothenborg.

Der er sus i skørterne og fuld fart på Judith Rosenboerg. Foto: Linda Johansen

- Så passer man også lidt på sig selv på den måde?

- Lige præcis. Og det er rigtig vigtigt. For vi ved jo alle sammen, at hvis man forelsker sig, så kan man miste sig selv rigtig hurtigt. Det skal man være opmærksom på også, siger hun og understreger:

- Man skal passe på sig selv.

Judith Rothenborg fortæller, at den nye tv-jagt på mænd er optaget i foråret, og det har med hendes egen ord været både spændende, interessant, irriterende og dejligt.

Der er premiere på den nye sæson af 'Mormor på mandejagt' 27. september. Ud over Judith Rothenborg er en anden kending fra de tidligere episoder med. Desuden er der to nye kærlighedshungrende deltagere med i programmet.

Annonce:

Da første sæson af 'Mormor på mandejagt' blev sendt på DR, blev Judith Rothenborg bestormet med henvendelser fra mænd. Nogle af dem ville have sex med hende. Læs den historie her.