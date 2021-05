Mors død gjorde 'Mors dag' til møgdag

En verdensomspændende festdag kan blive tung at komme igennem, når den minder én om et menneske, man savner helt utroligt. Sådan var det i mange år for Mette Bluhme Rieck med Mors dag, indtil hendes egen søn Viggo blev født for tre år siden.

Mette Bluhme Rieck havde det svært med Mors dag i årene efter morens død. Foto: Flemming Jeppesen

– Vi har altid fejret Mors dag, men da min mor døde for godt ti år siden, blev denne glade dag til en sorgfyldt dag. Nu er der heldigvis rettet lidt op på det, efter at både min søster og jeg selv er blevet mødre, så nu kan vi igen glæde os over fejringen af moderskabet og alt, hvad det indeholder.

De fleste elsker Mors dag Mors dag i Danmark ligger på anden søndag i maj. Som alle andre kommercielle festdage er den opfundet i USA oprindeligt som en dag for fred. Dagen, der blev officiel helligdag i USA i 1914, blev opfundet i 1872 af den amerikanske forfatter og forkæmper for kvinders valgret, Julia Ward Howe, men det var en senere aktivist Anna Jarvis, der fik udbredt kendskabet til dagen – i første omgang for at ære sin egen mor, som arbejdede bl.a. for at forbedre de sanitære forhold og mindske børnedødeligheden. Som tiden gik blev dagen til en generel 'festdag', hvor mødres arbejde skulle hædres. Selv om nogle hånligt kalder Mors dag for blomsterhandlernes store festdag, har mange familier alligevel stor fornøjelse af dagen.

Den kendte tv-vært går ikke op i, hvilke gaver hun får. For hende handler det alene om den kærlighed, der ligger bag.

– Viggo er lige lille nok til at købe blomster, så mon ikke hans far har hjulpet ham med det? Og så får jeg måske en flot tegning eller en fin ting, han har lavet i børnehaven. Med lidt held. Det forestiller jeg mig i hvert fald, og det vil jeg blive lykkelig for, erklærer hun.

Sofie Gråbøl: Sure rønnebær Mors dag er ikke noget, hun går og tænker over, men faktisk er hun glad for lige at blive mindet om den, så hun – som en 'ordentlig datter – kan få købt en buket til sin mor. Sofie Gråbøl har tænkt sig at gå forbi sin mor med en buket denne søndag. Foto: Mogens Flindt – Egentlig er denne søndag for mig ikke anderledes end alle andre søndage, men det er nok de sure rønnebær, der taler, for her i huset har der aldrig været lagt an til mor–forkælelse på Mors dag, griner Sofie Gråbøl. Hun voksede op i 70'erne i venstreorienterede omgivelser, og her var det ikke comme il faut i den slags amerikansk, kommercielt pjat. – Personligt er jeg ikke afvisende over for Mors dag. Hvem kan egentlig være afvisende over for en festdag? Det er bare ikke noget, vi har et forhold til i familien, og jeg kan jo ikke så godt løbe rundt og hive mine børn i ærmerne i håb om blomster, siger hun med slet skjult latter.

Lene Beier: Giver langtidsholdbare gaver

Familieskab er uhyre vigtigt i Lene Beiers liv. Derfor har de lavet familiekollektiv på Amager, og derfor bor Lene mor lige ved siden af.

I Lene Beiers familie går de op i Mors dag. Foto: Privatfoto

– Vi går helt klart op i Mors dag hos os. Igennem de seneste måneder har vi arbejdet på at anlægge en have for min mor lige her ved siden af, så min søster og jeg har købt en rose, som min mor kan plante ud i sin nye have. Jeg holder mest af langtidsholdbare gaver og foretrækker blomster til haven fra for en buket, forklarer tv-værten.

Hele familien er enige om, at det er godt at udvise opmærksomhed over for hinanden og have mærkedage.

– Både som mor og som datter synes jeg, at Mors dag er en dejlig dag. For min skyld må de gerne kalde dagen kommerciel. Det ændrer hverken på min eller familiens glæde ved at fejre moderskabet, forklarer hun.

Morten Søborg: Bodil ville blive forbløffet Den folkekære skuespiller, Bodil Jørgensen, skal ikke forvente hverken blomster eller chokolade i anledning af Mors dag. Det er slet ikke noget, man bruger i Søborg/Jørgensen–familien. Hverken Bodil Jørgensen eller Morten Søborg har noget forhold til Mors dag. Foto: Benjamin Kürstein – Jeg ved ikke en gang, hvornår Mors dag er? Nå, denne søndag. Jaså. Men jeg kan forsikre om, at Bodil heller ikke aner, hvornår det er Mors dag. Faktisk tror jeg, at hun ville blive temmelig forbløffet, hvis drengene, Rigmor og jeg pludselig gav os til at lægge an til festligheder sådan en dag. Den kendte filmfotograf med mange succesfilm i rygsækken forklarer desuden, at hverken han eller Bodil har tid til den slags i øjeblikket. Bodil har flere film– og tvprojekter kørende sideløbende, og selv er han ved at tilrettelægge en ny film, han skal begynde optagelser på allerede mandag. – Ikke en gang i min barndom brugte vi at holde Mors dag, og jeg ved med sikkerhed, at min egen mor heller ikke regner med særlige gaver på denne dag, siger han.

Stig Rossen: Fruen storforkæles

Med fire mænd i huset – en husbond og tre sønner, kan fru Nina igen i år se frem til en omgang storforkælelse på Mors dag.

Stig Rossens kone ,Nina, skal forkæles hver dag, men på Mors dag får den et ekstra hak. Foto: Tim Kildeborg Jensen

– Det plejer at være sådan, at fruen får lov til at ligge og snue, mens jeg kører til bageren og blomsterhandleren. Så rigger jeg en stor morgenbuffet an, og så hygger vi os. Nina er glad for blomster og så har drengene også en gave til hende, som de selv har lavet. Det har igennem alle årene været gaver som både drengene og deres mor sætter stor pris på, forklarer musicalstjernen Stig Rossen.

Heller ikke Stigs egen mor bliver glemt på dagen.

– Min mor får naturligvis også en buket, som jeg lige svinger forbi med. Det er blevet traditioner, som glæder og passer os alle godt, fastslår han.