Muhammedtegneren Kurt Westergaard er død

Den kendte danske tegner Kurt Westergaard er død, 86 år gammel.

Det skriver Berlingske i en nekrolog søndag.

Kurt Westergaard sov ifølge Berlingske stille ind efter længere tids sygdomsforløb.

Han efterlader sig en kone og fem sammenbragte børn.

Kurt Westergaard blev for alvor kendt, da han i 2005 skitserede profeten Muhammed til Jyllands-Posten.

Tegningerne førte til Muhammedkrisen, hvilket blev en af Danmarks største udenrigspolitiske kriser.

Siden har han levet med PET-vagter tæt inde på livet og på hemmelige adresser.

Udover at skabe en udenrigspolitisk krise, gjorde Muhammedtegningerne Kurt Westergaard til et mål for ekstreme islamister. Det er kommet frem, at der blev sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

1. januar 2010 trængte en mand med somalisk baggrund ind i Westergaards hjem og angreb ham med en økse.

Han slap uskadt fra overfaldet ved at låse sig inde på sit badeværelse, der var blevet indrettet som et sikkerhedsrum.

Efter attentatforsøget kom han under endnu skarpere overvågning af PET.