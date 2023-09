Musical-stjerne overrasker: Her er hendes nye job

Maria Lucia debuterer som revyskuespiller, når hun i 2024 er med på holdet i Aarhus Revyen. Det var ikke uden store overvejelser, at hun sagde ja tak, for jobbet er 'angstprovokerende'

Hun har vundet 'Popstars Showtime' på TV 2 for 20 år siden, udgivet egen populærmusik og siden udviklet sig til at blive en af Danmarks største musical-skuespillere.

Men næste år kommer Maria Lucia Heiberg Rosenberg, 39, til at prøve kræfter med en for hende helt ny genre, der dog er så klassisk og folkelig, som den nærmest kan blive: Revy.

Der sker, når hun i 2024 er en del af holdet på Aarhus Revyen, der blev genoplivet i år efter en pause siden 2015.

- Jeg har kæmpe respekt for revygenren, så det er ikke uden bæven, at jeg har sagt ja. Men igen - jeg har aldrig været bange for en udfordring. Hvis det skræmmer mig længe nok, så er det nok fordi, jeg skal tage tyren ved hornene og prøve det af, griner Maria Lucia til Ekstra Bladet.

Maria Lucia Heiberg Rosenberg vandt 'Popstars Showtime' i 2003 og blev dermed den fjerde vinder efter EyeQ, Jon Nørgaard og Fu:el. Foto: Thomas Wilmann/Ritzau Scanpix

Stor ydmyghed

Hun fortsætter:

- Det krævede en del overvejelse, vil jeg sige. Men det er mest, fordi jeg har så meget respekt for de af mine kollegaer, som dyrker denne genre og er så vanvittigt dygtige til den komiske timing, at jeg har været bange for at nogle skulle tænke, at jeg 'tager let på det'. For det gør jeg bestemt ikke. Det er med stor ydmyghed, at jeg prøver kræfter med en helt ny genre i faget - og jeg glæder mig!

Her er holdet, da skal spille med i Århus Revyen 2024 en måneds tid mellem 3. april og 4. maj. Ud over Maria Lucia består gruppen af Andreas Bo, Mikkel Schrøder, Christine Astrid og Lone Rødbroe, og de går på scenen på Hermans i Tivoli Friheden. Foto: Rune Buch

Skal pendle

Maria Lucia voksede op i Risskov ved Aarhus og 'vender dermed hjem' for en stund, selvom hun til dagligt bor i København med sin kæreste, den svenske sanger Albin Fredy Ljungqyist, og deres fælles søn, Per Fredy, på to et halvt år.

- Jeg pendler og bor på hotel. De kommer sikkert også på besøg. Men det er ikke første gang, jeg er på turné, så selvom det er hårdt i perioden, så klarer vi det, bedyrer sangeren.

Maria Lucia har spillet med i opsætninger som 'Skønheden og Udyret' (billedet), 'Aladdin', 'West Side Story' og mange flere, og tilbage i 2011 modtog hun en Reumert som årets sanger for sin rolle i 'Wicked' på Det Ny Teater. Foto: Mik Eskestad/Jyllandsposten

Maria Lucia har for længst brændt sig fast på den danske stjernehimmel som en gudbenådet musical-stemme, hvilket da også fik Disney til i 2013 at vælge hende til at lægge dansk stemme og vokal til Elsa i 'Frost'.

Med stor gravid mave optrådte hun foran hele verden ved Oscar-showet i 2020, da man som en hyldest havde samlet en række af de sangere kloden over, som i deres respektive lande lægger stemme til Frost-Elsa.

- Er det ikke lidt angstprovokerende pludselig at skulle have mere komiske roller?

- Jo! Men tro det eller ej, så har jeg et lille funny bone gemt i mig, som jeg glæder mig til at folde ud, og nu er Aarhus Revyen heldigvis også lidt blidere i sin revyform og spækket med musikalske indslag. Dér er jeg jo i hvert fald på hjemmebane, så mon ikke det nok skal gå.