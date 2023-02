'Mylle' reagerer på dødsfald: - Jeg glemmer dig ikke

Afdøde Michael Juul Sørensen ringede hvert år på Jørgen de Mylius' fødselsdag og sang for ham. Mylius har stor respekt for sin eks-kollega, og han synes, Sørensens karriere blev alt for kort

- Tak Michael. Dig glemmer jeg ikke.

Sådan lyder ordene fra Jørgen de Mylius i kølvandet på Michael Juul Sørensens død.

Den populære radiovært, der blev kendt som 'nationens vækkeur,' døde fredag 74 år gammel efter nogen tids sygdom.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at Michael ikke er her mere,' lød det på Facebook fra Leif Bering, der har levet sammen med Juul Sørensen i næsten 50 år

Her og Nu var de første til at skrive om dødsfaldet.

Op gennem 1970'erne, 80'erne og 90'erne opnåede Michael Juul Sørensen stor popularitet på DR's P3, hvor han beværtede en lang række programmer.

I eftermiddagsprogrammet 'Hej P3' fik Sørensen tidligt i karrieren et stort lyttertal blandt de unge. Han spillede den musik, de kunne lide, og snakkede om det, der rørte dem.

Og det med at spille musik for de unge er noget, hans 'artsfælle' Jørgen de Mylius kan relatere til.

- Jeg mødte ham første gang i de tidlige 70'ere, da jeg begyndte at få kolleger, der også syntes om den den gode popmusik. Jeg havde i mange år været ret alene om at formidle den slags i P3, og han var så en af de nye på banen.

- I modsætning til en del andre, der kom til mikrofonen i de år, var han ikke til hverken syre-hippiemusik eller politiske manifester i musikken. Han havde den gode folkelige smag og blev hurtigt populær hos lytterne, siger 'Mylle' til Ekstra Bladet.

Michael Juul Sørensen er stemmen fra manges ungdom. Nu er han død. Foto: Linda Johansen

Meget ked af det

Han er trist over nyheden om Juul Sørensens død.

- Det blev jeg meget ked af, da jeg vågnede op til den triste nyhed i dag. I de senere år har jeg kun mødt ham ved enkelte lejligheder. Men det er aldrig slået fejl, at han ringede mig op, når jeg havde fødselsdag og sang en hel fødselsdagssang til mig via mobilen, siger Jørgen de Mylius.

Radiolegenden husker Michael Juul Sørensen som en mand, der fortalte gode historier.

- Privat var han sjov, pudsig og en slags fantast, når han underholdt med alle de prinser, prinsesser, ministre m.fl., der var hans gode venner rundt i verden, og som han jævnligt besøgte. Han levede sig selv ind i den verden, siger Mylius.

Han synes, at kollegaens karriere blev for kort.

- Efter min mening holdt han op alt for tidligt, og jeg ved egentlig ikke hvorfor, for vores professionelle veje skiltes, da jeg i 1977 kastede mig over tv-delen i DR, mens han i en årrække fortsatte med radio.

- Jeg mindes ham kun for hans gode humør, hans venlighed og gode musiksmag. Og så selvfølgelig for den årlige fødselsdagssang fra Michael i mobilen.

