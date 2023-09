Mystik efter slotsdrama: Vil overtage udskældt slot

Christian Stadil har oprettet selskabet Harridslev A/S, der har til formål at eje og udleje Harridslevgaard Slot

Tidligere på sommeren kunne kunstner og iværksætter Jim Lyngvild sammen med tidligere direktør for Schackenborg Slot Trine Jepsen meddele, at de havde lagt et beløb ikke under 20 millioner kroner for at blive ejere af slottet Harridslevgaard i Bogense.

Drømmen gik dog i vasken, og en knust Jim Lyngvild kunne nu til Ekstra Bladet oplyse, at han frygtede at miste millioner af kroner.

Nu ser det dog ud til, at en redningsmand er fundet.

Ifølge Se og Hør har forretningsmand Christian Stadil netop oprettet selskabet Harridslev A/S.

Oplysningerne bekræftes af CVR-registret, hvor det fremgår, at selskabet har til formål 'at eje og udleje ejendommen Harridslevgaard Slot samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed'.

Det er oprettet 11. september, og Christian Stadil står som 100 procent ejer.

Annonce:

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har talt med arvingen til slottet, Francesca Nicola von Schimko, der i første omgang solgte til Jim Lyngvild og Trine Jepsen.

Hun oplyser, at hun ingen kommentarer har til en mulig forretning med Christian Stadil.

Hverken Christian Stadil eller Jim Lyngvild er i skrivende stund vendt retur på Ekstra Bladets henvendelse.

Jim Lyngvild og Trine Jepsen var lykkelige, da de kunne meddele, at de havde købt Harridslevgaard Slot. Privatfoto

Jim Lyngvild har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at slottet var i meget værre stand end først antaget.

- Der kommer vand igennem taget. Men jeg tillægger det ikke den store skade. Det er jo et gammelt slot, så sådan nogle ting kan man jo komme ud for, sagde han i den forbindelse.

Trak sig

Efterfølgende kom det frem, at det alligevel ville koste millioner af kroner at udbedre skaderne, og det endte med at stige Lyngvild og Jepsen over hovedet.

De trak sig derfor fra købet.

- Trine og jeg har haft kigget hinanden dybt i øjnene mange gange, og på baggrund af af advokatens vurdering, kunne vi ikke se os selv i det, sagde Lyngvild til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Annonce:

Arving til slottet, Francesca Nicola von Schimko, udtrykte efterfølgende over for Ekstra Bladet sin frustration over forløbet.

- I min sidste samtale med advokaten havde vi ikke set nogle bankgarantier. Jeg har ikke modtaget en krone. Jim Lyngvild kom dog alligevel rendende hele sommeren, hvor han kunne lege slotsejer. Han kom med pressen og sine frivillige, der skulle sættes i gang, lød det.

Hvad det var aftalen, at Jim Lyngvild og Trine Jepsen præcis skulle betale for slottet, er ikke kommet frem.

Jim Lyngvild har med egne ord udviklet sig fra en skrigende spradebasse til forretningsmand - og det giver sommerfugle i maven, har han fortalt til Ekstra Bladet. Læs historien her.