Mystik om fremtid på tv: - Det er ikke til at vide

Thomas Evers Poulsen vil meget nødig afsløre, om 'Vild med dans'-fans får ham at se på TV 2 i efteråret, når der er premiere på den nye sæson

Den 22. september slår TV 2 atter dørene op til deres store dansegulv, når der er premiere på den 20. sæson af 'Vild med dans'.

Den professionelle danser Thomas Evers Poulsen vandt den allerførste sæson med Mia Lyhne. Året efter sad han i dommerpanelet, hvorfor han selvsagt ikke deltog som danser sammen med en uprøvet kendisdanser. Og ellers har kun sæson otte i 2011 været uden Thomas Evers Poulsens deltagelse.

Men selvom han altså har været en del af programmet i 18 ud af 19 sæsoner, så vil han tirsdag nødig røbe, om han også vil være at finde i jubilæumssæsonen, der begynder snart.

- Der er snart premiere. Glæder du dig til det?

- Det har jeg læst i bladene. Det er jo altid spændende, lyder det hemmelighedsfuldt fra Evers Poulsen, da Ekstra Bladet møder ham til premieren på 'Gran Turismo' tirsdag aften.

- Skal du danse med år?

- Det er ikke til at vide, siger han med sit vanlige store smil.

Sidste år dansede Thomas Evers Poulsen med Komiker Natasha Brock. De fik en tredjeplads i finalen Foto: Jonas Olufson

Andre har fået svar

- Michael Olesen og Eugene Miu har fået at vide, de ikke skal være med, så jeg tænker, at du vel også har fået et svar?

- Det kan godt være. Man ved det ikke, svarer han mystisk.

- Skal du følge med hjemmefra, hvis du ikke skal være med som danser?

- I 2011 så jeg alle udsendelser i fjernsynet. Godt nok ude i studiet fordi jeg livebloggede for BT. Det er virkelig god underholdning, og tænk det har kørt i så mange år. Så hvis jeg ser det i fjernsynet, bliver det helt sikkert også en god oplvelese.

Farvel til Werner

Når 'vild med dans' slår dørene op til sin 20. sæson, bliver det dog helt sikkert uden Jens Werner som dommer i konkurrencen.

Det kunne TV 2 meddele tidligere på måneden, hvor de også løftede sløret for, hvordan det nye dommerpanel kommer til at se ud.

For selvom Jens Werner ikke længere skal være en del af det faste panel, der i år kommer til at bestå af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt, er det ikke helt slut med Werners vurderinger.

Med et nyt tiltag har TV 2 i år nemlig valgt at holde den femte dommerplads åben for gæster.

Der vil således være en ekstra gæstedommer i hvert program, som ifølge TV 2 kommer til at bestå af 'store 'Vild med dans'-personligheder'.

Kanalen har endnu ikke løftet sløret for, hvem seerne kan forvente at se i den femte dommerstol fra program til program.

På nær finaleshowet 24. november, hvor Jens Werner altså trodser sygdommen og vender tilbage til en sidste svingom i panelet. Ifølge TV 2 vil Jens Werner ligeledes være at finde som gæst i andre 'udvalgte programmer'.

I marts blev den folkekære dommer ramt af kræft, som han fortsat behandles for. Om sygdommen, som 58-årige Jens Werner regner med at blive helbredt for, har spillet en rolle i forhold til afskeden fra programmet, fremgår dog ikke af pressemeddelelsen.