Mystisk tvangsauktion

Tvillingerne Anders og Torben Petersen, der er kendt fra TV 2, er havnet i en ærgerlig situation.

Deres hus i Holstebro blev nemlig for nylig sat på tvangsauktion.

Det skriver Se og Hør.

Tvangsauktionen fremgår desuden af boligsiden.dk.

Her fremgår det, at det er Holstebro Kommune, der har huset på tvangsauktion, og tvangsauktionen er sat til at finde sted 12. januar 2022 i Retten i Holstebro.

Huset indeholder på sine 142 kvadratmeter blandt andet tre værelser, et bryggers, køkken og stue samt badeværelse, og af opgørelsen fremgår det, at 'huset fremtræder forsømt'.

Husets ejendomsværdi står til 1.350.000 kroner, mens der samtidig er flere virksomheder, blandt andet en presseningvirksomhed, der har pant i ejendommen.

Af bilagene i forbindelse med tvangsauktionen fremgår det ligeledes, at de to tv-tvillinger har en lang række lån i ejendommen, som de ikke har kunnet betale.

Anders og Torben drømmer om et dobbeltbryllup med deres thailandske kærester. Foto: TV 2

Torben: Vi bliver boende

Anders og Torben kan på grund af tvangsauktionen allerede risikere at skulle være ude af ejendommen umiddelbart efter tvangsauktionen i midten af januar, medmindre de laver en anden aftale med kommunen.

En sådan aftale har de dog allerede indgået med kommunen, påstår Torben.

- Det kommer ikke til at ske alligevel, da det er afklaret, og den (tvangsauktionen, red.) bliver tilbagekaldt, hvis den ikke allerede er det, siger Torben, der understreger, at de derfor kommer til at blive boende i huset, hvis alt går efter planen, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at han og Anders har tænkt sig at betale de beløb, de skylder, og at de derfor kan blive boende.

Tvangsauktionen er dog fortsat tilgængelig på boligsiden.dk, og heraf fremgår det ikke, at der skulle være lavet en aftale om tvangsauktionen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den advokat, der er udpeget i sagen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Vil flytte til Thailand

De 51-årige tvillinger har medvirket i flere programmer på TV 2 - senest har de været aktuelle i to programmer i 2021, hvor man blandt andet fulgte dem, da de fyldte 50 år.

I programmerne har man desuden kunnet følge deres hverdag og deres forhold til deres to thailandske kærester.

Sidste år kunne tvillingerne da også berette, at de håbede på, at der snart ville blive åbnet mere op for Thailand, så de kunne rejse mere derned. Faktisk luftede de også en drøm om at flytte til Thailand permanent.

– Da vi alligevel ikke har nogen særlig familierelation i Danmark, så har vi heller intet at miste. Det vil naturligvis kræve noget kapital at gøre det, har tvillingerne tidligere fortalt til Her&Nu.