Nægter at gå på pension: - Jeg beder til at det bliver godt

Der er under en måned til, at Tivolirevyen bliver genrejst.

Selv om den store premiere nærmer sig, er revyen slet ikke klar. Men alt er lige, som det skal være, forsikrer revyveteranen Lisbet Dahl, der står bag genrejsningen.

- Vi er begyndt at småsynge lidt. Men vi sidder for det meste omkring et bord og snakker og spiller, fortæller Lisbet Dahl.

- Vi er kun halvvejs, så der kan nå at ske så meget. Det kan godt gå hen at blive godt. Det kan også godt gå hen at blive dårligt. Jeg aner det ikke, siger Lisbet Dahl med tryk på ordet 'aner'.

- Jeg beder bare til, at det bliver godt, lyder det fra den 77-årige revydronning.

Tivolirevyen havde premiere for allerførste gang tilbage i 1945. Siden har blandt andre Osvald Helmuth, Malene Schwartz og to af Lisbet Dahls kolleger fra Cirkusrevyen, Ulf Pilgaard og Claus Ryskjær, medvirket i Tivolirevyen. Den har også skiftet navn og koncept undervejs. Men sidste gang selve Tivolirevyen spillede, er mere end 24 år siden.

Lisbet Dahl havde altid joket med Cirkusrevyens kapelmester James Price om, at de en dag skulle genrejse Tivolirevyen, når de ikke længere spillede i Teltet på Bakken.

Sidste år stoppede de begge i Cirkusrevyen, Lisbet Dahl efter 33 sæsoner fordelt mellem 1974 og 2021, og joken blev til en realitet.

- Så sad vi bare der og sagde: 'Hvad skal vi så lave i 23? Revy i Tivoli!', sagde James, og så grinede vi.

- Da vi var færdige med at grine, sagde James:' Man kan jo altid ringe og høre, hvad de skal lave derinde i 23'.

Der var plads i Glassalen, og den 1. juni er der premiere på Tivolirevyen. Selv om Lisbet Dahl har passeret pensionsalderen, er hun slet ikke pensionsparat.

Hun ville kede sig ihjel, hvis hun skulle bruge tiden på at luge ukrudt og gense gamle afsnit af 'Barnaby'.

- Jeg elsker det. Jeg synes, man skal le meget mere, end man gør. Der er mange ting at være ked af ... Der er mange forfærdelige ting rundt omkring i Danmark og i verden, og det skal vi se, om ikke vi kan le os lidt ud af måske.

Lisbet Dahl instruerer revyen og går også på scenen med Andreas Bo, Nicolai Jørgensen, Linda P og Carsten Svendsen. James Price fuldender sekstetten - naturligvis som revyens kapelmester.

Alle er håndplukket af Lisbet Dahl.

- De skal jo passe sammen, og de skal også være forskellige, fortæller Lisbet Dahl.

- Carsten var med i Cirkusrevyen i 2022. Andreas er et gammelt bekendtskab, som er blevet genopfrisket. Nikolai læste jeg om i avisen, som skrev, at han var et af de største nye talenter i dansk teater, siger hun og fortsætter:

- Linda har jeg villet have med i Cirkusrevyen i en del år, fordi hun er vild med revy - og hun er vild med mig. Og det er så dejligt at være sammen med en, der er vild med en fra morgen til aften. Og så er hun god.

Tivolirevyen får premiere i Glassalen i Tivoli 1. juni og spiller frem til 5. august.