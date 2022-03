Nægter: Lukker helt i

Forleden kunne 'X Factor'-dommer Martin Jensen berette på sin Instagram-profil, at han og kæresten, Cassandra Greve, var gået fra hinanden efter et halvt år som kærester.

Det skete kort efter, at Martin Jensen ellers til Ekstra Bladet havde fortalt, at han og Cassandra Greve skulle til at flytte ind sammen i Martin Jensens luksuriøse, nykøbte lejlighed til 11 millioner kroner i København.

Da Ekstra Bladet mødte Martin Jensen fredag aften efter femte liveshow i 'X Factor', var han dog ikke meget for at tale om den forliste kærlighed.

- Det har jeg ikke lyst til at tale om, lød det fra Martin Jensen, der i dagens anledning havde allieret sig med en pr-ansvarlig.

- Det har Martin ikke lyst til at tale om, lød meldingen herfra også.

Martin Jensen havde ikke lyst til at tale med pressen om sit forliste forhold. Foto: Jonas Olufson

Arbejder stadig sammen

Tidligere under fredagens 'X Factor' afslørede Mille Bergholtz ellers, at Cassandra Greve fortsat arbejder for 'X Factor' og havde stået for hendes styling trods bruddet fra Martin Jensen.

Her lod hun vide, at hun var meget glad for samarbejdet.

Da den 30-årige dommer annoncerede parrets brud, forklarede han da også, at han og Cassandra Greve ville blive ved med at arbejde sammen.

'Efter et virkelig fantastisk halvt år har vi besluttet at gå fra hinanden. Det har været en dejlig tid, men nu har vi erkendt, at vi skal videre hver for sig. Det har været helt udramatisk, og vi vil fortsætte vores gode professionelle samarbejde', lød det på daværende tidspunkt fra 'X Factor'-dommeren.

