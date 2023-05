Narkoopgør i udlandet: Tidligere dansk popstjerne blev likvideret

Dagen efter at Frederik van Pallandt var fyldt 60 år, blev han skudt fra klos hold på sin yacht på Filippinerne. Også hans kæreste blev brutalt dræbt

Den vilde, spændende, detaljerige og til tider rørende beretning om det i slut 1950'erne og 60'erne storhittende par Nina & Frederik, der gik så grueligt meget i gennem, lakker mod enden.

Ekstra Bladets spændende podcast er nu nået til afsnit syv ud af otte, og her når dramaet et klimaks.

Et klimaks, der desværre betyder døden for den ene halvdel af den for længst skilte duo både ægteskabeligt og professionelt: Frederik von Pallandt.

Likvideret. Skudt på klos hold på hans båd på Filippinerne. Offer for et narkoopgør. En livsstil, der gik galt i jagten på ussel mammon.

Dagen forinden var Frederik van Pallandt fyldt 60 år. En fødselsdag, der altså skulle blive hans sidste.

Hitduoen Nina & Frederik mens alt fortsat var fryd og gammen. Foto: Ritzau Scanpix

Fortsat i kontakt

Nina van Pallandt troede ellers, at alt var godt hos eksmanden, som hun i øvrigt stadig elskede. Hun talte blandt andet varmt om ham, da hun i 1994 i sin sidste optræden på tv var gæst i et talkshow hos Jarl Friis-Mikkelsen på DR1.

Her var hun fortsat i kontakt med Frederik, fortalte hun.

- Frederik bor på Filippinerne på sin båd, og han har en meget sød veninde, der hedder Suzanne, som er Filippiner, og som han har været sammen med i syv år. Det er han glad for. Det er der jo så mange mænd, der drømmer om - at bo på en båd ude i Orienten, siger Nina i programmet.

Her ses Frederik van Pallands båd, som han blev myrdet på i 1994. Foto: Ritzau Scanpix

Det var her ved Puerto Galera ved Palangan Beach på den filippinske ø Mindoro, at Frederik van Pallandt holdt til og blev fundet skudt i 1994. Foto: Ritzau Scanpix

Uvidende om eksens problemer

Men det sluttede langt fra som en drøm for eksmanden, der var dybt involveret i narkosmugling med sin yacht som vigtigste redskab.

Nina var helt uvidende om, at han var i dybe problemer langt, langt væk fra både hendes bopæl i det spanske og det kolde Danmark, hvor hun besøgte Jarlen.

Frederik ønskede efterhånden blot at nyde sit otium som 59-årig og trække sig tilbage fra at arbejde - eller at smugle, om man vil.

Ifølge journalist og forfatter Jesper Bøttzauw, der i 1994 var været på TV Danmark-kriminalmagasinet 'Yderzoner', som som handlede om det mystiske forløb op til drabet på Frederik, ville eksmusikeren på en allersidste rejse med en sidste ladning narko.

At smugle narko var noget, Frederik van Pallandt ifølge kilder ofte havde gjort op gennem 1980'erne, og som han havde tjent mange penge på.

Yachen sejlede roligt ud af Puerto Galera-bugten. Lasten var fyldt med 12 tons marihuana. Men det gik galt til sidst.

