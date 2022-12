Natasja Crone: Første gang jeg var rigtig bekymret for Rasmus

2022 bestod af den ene krise efter den anden. Først var coronakrisen netop overstået, så kom krigen i Ukraine, og efter et nyligt overstået folketingsvalg hænger energi- og forsyningskrisen over vores hoveder.

Tv-vært og journalist Natasja Crone har mærket årets strabadser tæt inde på livet i sin rolle som nyhedsvært på TV 2. Men også privat.

- Jeg tror ikke, jeg er alene om, at jeg havde glædet mig til det her år, fordi corona var slut, og vi skulle begynde at bekymre os lidt mindre. Og så bang! Så starter året med en krig, konstaterer hun.

Midt i kriserne, som hun har været med til at formidle i fjernsynet, har Natasja Crone dog også været med til at sprede lidt julestemning i stuerne, så seerne måske kunne få en pause fra bekymringerne for en stund.

Sammen med skuespilleren Peter Mygind har Natasja Crone været vært på feel good-programmet 'Alletiders juleshow', som stadig kan streames på TV 2 Play.

- I år har folk måske endnu mere haft brug for at sætte sig ned og tænke på noget, der ikke er fuldstændig forfærdeligt. Det har vi forsøgt at gøre i juleshowet, siger Natasja Crone.

Det har hun også selv haft brug for.

- Jeg har aldrig prøvet, at der både var en dronning med jubilæum, en dronning, der skulle begraves, en krig i Europa og et folketingsvalg på et enkelt år. Det har været et ret heftigt nyhedsår, siger tv-vært og journalist Natasja Crone. (Arkivfoto). Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

Virkelig bekymret

Privat danner hun par med journalisten Rasmus Tantholdt, der er TV 2's korrespondent i konfliktområder. Han var til stede og skildrede Ruslands invasion i Ukraine 24. februar.

Parret så ikke hinanden i over en måned.

- Det er helt underligt at spole tilbage til den følelse nu. Men i begyndelsen af krigen var det jo så uvist, hvad der skete. Ingen vidste, om Putin ville bruge atomvåben og omringe Kiev.

- Og dér sad min kæreste bare midt i det hele. Det var superutrygt. Da han endelig kom hjem, var jeg virkelig glad - det må jeg sige, lyder det fra Natasja Crone.

Derfor var hendes mest mindeværdige øjeblik i 2022, da han kom hjem fra Ukraine første gang, og de kunne omfavne hinanden i lufthavnen.

- Jeg er nødt til at indrømme, at det altså ikke er altid, jeg tager ud og henter ham, når han rejser så meget. Men lige dér gjorde jeg, siger hun.

Det er første gang, at den 52-årige vært har været rigtig bekymret for sin kæreste, som hun har dannet par med siden 2016.

- Det var så uforudsigeligt i begyndelsen af krigen, siger hun.

- Nu er jeg ikke længere særligt bekymret, når han tager til Ukraine, må jeg indrømme. Men det var jeg i februar og marts, erindrer hun.

Det vigtigste, de to gør, når de skal tilbringe så lang tid væk fra hinanden, er at tale i telefon sammen, fortæller Natasja Crone.

Hvis det er muligt.

- Det er det jo ikke altid i forhold til mobilforbindelsen. Men det var det heldigvis, så det hjalp meget, siger hun og fortsætter:

- Det er vigtigt, at man lige får talt sammen hver dag og lige kan følge med, så der ikke er for mange timer i døgnet med uvished, siger Natasja Crone.

I 2023 ser tv-værten frem til at få tid til at trække vejret lidt mere.

- Jeg synes, 2022 har været så heftigt på alle mulige områder med så mange kæmpebegivenheder, som har påvirket både vores hverdag og mit arbejde. Jeg håber virkelig på et mere fredeligt 2023, siger hun og fortsætter:

- Men jeg kan også godt lide, at der sker noget. Jeg behøver ikke en komplet ro. Men jeg håber på lidt mere fred og stabilitet. Jeg synes, vi fortjener at komme ud af den kollektive krisestemning snart, afslutter hun.

