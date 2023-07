'Natholdet'-vært har fået en datter

Lykken var stor hos Hadi Ka-Koush, da det tilbage i februar kom frem, at komikeren skulle være far for anden gang.

Nu er lykken blevet dobbelt så stor hos den populære komiker.

Tilbage i februar afslørende den tidligere 'Natholdet'-værts kone, journalist og stylist Elham Kavousi, den glædelige nyhed på Instagram, at hun var gravid. Dengang skrev hun 'Når 3 bliver til 4' til et billede af sin voksende mave.

Nu er familien officielt gået fra tre til fire, da Elham Kavousi på Instagram har delt et billede af sig selv, hvor hun omfavner parrets nyfødte datter.

Til billedet skriver hun '24.06.23, babygirl', hvilket må betyde, at datteren kom til verden 24. juni.

Der er efterfølgende kommet massevis af lykønskninger i kommentarfeltet til billedet. Heriblandt fra flere kendte som Abdel Aziz Mahmoud, Sarah Louise Christensen, Claudia Rex, Neel Rønholt, Christiane Shaumburg-Müller og mange flere.

Annonce:

De nybagte forældre har i forvejen en dreng på fire, der nu har fået sig en lillesøster.

Har mistet sin far

'Tinka'-skuespilleren og komikeren mistede tidligere på året sin far, hvilket han fortæller om i Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva' så?!'.

Hadi Ka-koush fortæller i podcasten, at hans far i længere tid havde kæmpet med lungesygdommen KOL.

Faren blev kort før sin død erklæret terminal, hvilket fik skuespilleren til at besøge sin far mere i den sidste tid.

Hadi Ka-koush overtog sidste år rollen som vært for 'Natholdet', men TV2 meddelte i starten af februar, at man ikke havde planer om at sende programmet i foråret.

Det kan du læse mere om lige her: TV 2 dropper 'Natholdet' på ubestemt tid



Læs også: Millionerne vælter ind: Lønfest for Hadi Ka-Koush