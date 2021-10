Natklub-hykleri: Afvist for at være på tv

Det blev ikke den festlige aften, som realitystjernen Asbjørn Nielsen havde håbet på, da han fredag satte kursen mod Søpavillonen i København.

Her havde han sammen med nogle venner bestilt et bord til 7500 kroner for at opleve Københavns natteliv.

- Jeg skal til at gå ind, og så stopper de mig, fortæller Asbjørn Nielsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De siger: 'Du har været i tv, så nej. Vi lukker ikke tv-deltagere ind,' forklarer realitydeltageren, der er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Foran Asbjørn i køen stod flere andre realitydeltagere, heriblandt Frederik Fetterlein og Ciano.

De blev ikke bedt om at gå, selvom de bestemt også er kendt fra tv.

- Jeg kom ind uden problemer, fortæller Frederik Fetterlein.

Han undres over at en tv-optræden skulle være grund til en afvisning, da han ofte er kommet på klubben, og som bekendt altid har været kendt fra tv.

- Jeg får altid fantastisk service. Jeg har aldrig oplevet problemer. Jeg har kendt Simon Frank i mange år. Selvfølgelig lukker de en ven ind, og det har aldrig været et problem, at jeg har været på tv. Tværtimod. Så det undrer mig, hvis det skulle have været en grund til ikke at lukke en ind. Men jeg kender ikke omstændighederne, for jeg så det ikke, fortæller han.

Også den tidligere realitydeltager Ciano fortæller, at han kom ind uden problemer, og at han var på klubben med sit arbejde.

Natklubber må gerne afvise efter behov Horesta, der er natklubbernes brancheforening, kan fortælle, at man gerne må afvise folk på natklubberne, så længe det ikke handler om diskrimination af køn eller etnicitet. 'Serverings- og overnatningsvirksomheder har, så længe der ikke sker diskriminering, ret til at vælge, hvilke gæster de vil have ind. Det kan være virksomhedens krav til gæstens ædruelighed, påklædning, alder, opførsel i forhold til andre gæster, opførsel mod personale etc. Det er vigtigt, at reglerne for gæsterne og deres adfærd er enkle, klare og lette at forstå. Det er særligt vigtigt, at det er de samme regler, der gælder for alle', lyder det. Kilde: Horesta

Raser over opførsel

Hele oplevelsen var meget voldsom for Asbjørn, der måtte gå fra stedet, mens hans venner kom ind.

- Jeg følte mig som det mest usle menneske. Jeg kan forstå, man bliver afvist, hvis man har store bandetatoveringer, men fordi man har været i tv, føj for helvede. Jeg gik videre på et andet diskotek, men gik hurtigt hjem. Det var ikke så sjovt alene.

Ifølge Asbjørn var han ikke beruset, men havde fået et par øl, og han havde helt normalt tøj på.

Han forstår godt, at man kan have en politik om, at man ikke lukker tv-deltagere ind, men han forstår ikke, hvorfor det så ikke skal gælde for alle.

- Fair nok, hvis man har en politik,hvor man ikke lukker tv-kendisser. Så skal det gælde alle. Jeg har aldrig følt noget så ubehageligt før.

Ekstra Bladet har siden lørdag forsøgt at få en kommentar fra ejerne af Søpavillonen for at høre, hvorfor nogle tv-deltagere må komme ind og andre ikke må, men de er ikke vendt retur på vores henvendelser.