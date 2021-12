Nede med corona: - Leo har det ikke ret godt

Øv, øv og øv.

Det er sådan, den musikalske duo Sussi og Leo har det nu, efter at de i går begge blev testet positive for corona.

- Leo har det ikke ret godt, mens jeg er træt og hoster. Det har jeg ikke prøvet før, lyder det fra Sussi, der også under telefonsamtalen får et hosteanfald.

Hverken Sussi eller Leo har endnu fået det første coronastik.

- Vi har simpelthen ikke haft tid. Da samfundet åbnede igen, fik vi jo travlt, lyder det.

Ifølge hende var det i forgårs aften, at parret fik mistanke om, at noget var galt.

Gået i isolation

Torsdag blev de så testet positive for corona og er nu gået i selvisolation.

Parret er usikre på, hvor de er blevet smittet, men i den forgangne weekend optrådte de til et Røde Kors-arrangement i Kjellerup, og ifølge Midtjyllands Avis opfordrer organisationen alle gæster til at lade sig teste.

- I aften skulle vi have spillet på Damhuskroen - det er desværre aflyst. Det er arrangementer de næste dage desværre også, siger Sussi og fortæller, at parret, begge 66 år, er gået i selvisolation.

De to har heldigvis familien til at hjælpe sig.

- Heldigvis sørger Leos niece for at handle ind for os, beretter hun, der trods sygdommen ikke har tid til at bare at lægge sig på sofaen og forsøge at komme til hægterne, siger hun og fortsætter:

- Leo er svag - jeg skal sørge for, at Leo får drukket nok vand - det er han slem til at glemme. Og mine lunger gør ondt. Det har jeg aldrig oplevet før. Men vi passer på hinanden og forsøger at komme gennem det her.

- Leo har det ikke ret godt, lyder det.

- Har I været hos lægen?

- Nej, for hvad skulle han kunne gøre, siger Sussi, der trods træthed og hoste ikke finder meget tid til at ligge på sofaen eller i sengen.

- Nej dyrene skal jo passes. Dem kan jeg ikke lade i stikken, siger Sussi og fortæller, at parrets 'mini-zoo' tæller to hunde, fire katte, 36 kanariefugle og et antal fisk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------