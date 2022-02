Nede med corona: Må aflyse

'Så er vi også testet positive'.

Hilda Heick er meget kontant i sit seneste opslag på Instagram, hvor den folkekære sanger fortæller, at både hun og manden Keld Heick er blevet smittet med corona.

Til Ekstra Bladet fortæller den tidligere 'Vild med dans'-deltager, at parret heldigvis ikke er alt for hårdt ramt.

- VI er ikke alvorligt syge, men vi er snottede, og vi hoster. Det føles lidt som en almindelig forkølelse, lyder det fra Hilda.

Parret er lige nu aktuelle med en ny plade, hvor de havde planlagt shows og interviews i ugen, men det må de altså aflyse.

- Vi skulle have været ude flere steder, men det har vi så udsat. Det vigtigste er jo, at vi bliver raske og ikke smitter nogen, fortæller hun.

Ifølge Hilda Heick er de to ikke 'helt på dupperne', og nu skal tiden altså til at gå derhjemme, så de kan blive raske.

- Vi har altid noget at lave, der skal nok være noget. Vi er to positive mennesker herhjemme, så det er jo både godt og skidt, siger hun med et grin.

Parrets sidste plade hedder 'Hele vejen' og er netop udkommet.

Du kan læse Ekstra Bladets anmeldelse af den sidste udgivelse her.