Nedtur: Bøderegn over Plum

Så er den gal igen hos Camilla Plum på hendes planteskole og café Fuglebjerggaard i Nordsjælland.

Forleden var Fødevarestyrelsen således forbi for at tjekke, om den kendte kok havde fået rettet op på et forhold angående toilettet, som Plum 7. maj fik en bøde på 5000 kroner for.

Forholdet blev første gang indskærpet over for forretningen 5. marts.

Men ved et kontrolbesøg 23. juni viste det sig, at forholdet endnu ikke er blevet bragt i orden trods gentagne indskærpelser.

Det viser en netop offentliggjort kontrolrapport.

Det drejer sig ifølge kontrolrapporten om et toilet, hvor der er direkte adgang fra toilettet ud til de rum, hvor der forhandles fødevarer. Det er ikke tilladt, fik Camilla Plum oplyst allerede i marts, men forholdet var altså endnu ikke bragt i orden ved det nye besøg for et par dage siden.

Derfor har Fødevarestyrelsen denne gang udstedt et bødeforlæg på 7.500 kroner.

'Der er stadig direkte adgang fra toiletrum til forretning, hvor der foretages salg af fødevarer', lyder det blandt andet i kontrolrapporten.

Her lyder det også, at Fødevarestyrelsen er ekstra opmærksomme på Plums virksomhed, fordi der ved de seneste mange besøg er blevet konstateret kritisable forhold.

'Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger', lyder det fra Fødevarestyrelsen, der kvitterer med endnu en sur smiley til samlingen til Fuglebjerggaard.

Camilla Plum er endnu engang havnet i problemer med Fødevarekontrollen. Foto: Jonas Olufson

Tidligere bøder

Det er langt fra første gang, at Camilla Plum er i problemer med Fødevarestyrelsen.

I sommer fik hun et forbud mod at sælge fødevarer på baggrund af manglende hygiejne, og det resulterede i en bøde, da hun valgte at holde sin webshop åben alligevel.

Der sluttede det dog ikke for Camilla Plum, der igen var i karambolage med Fødevarestyrelsen i november, blandt andet fordi hun ikke havde hængt kontrolrapporten med en mindre glad smiley op.

Dengang udtalte Camilla Plum til Ekstra Bladet

- Jeg tager det meget roligt. Vi arbejder på højtryk og gør vores bedste.

Allerede i marts og igen i maj var den så gal igen, hvor Plum blandt andet fik indskærpelser for at sælge fødevarer med 'ikke tilladte sygdomsansprisninger'.

Ekstra Bladet har kontaktet Fuglebjerggaard for at få en kommentar fra Camilla Plum. Her lyder meldingen, at hun er på ferie, og at hun derfor ikke har nogle kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har sidste år lavet et længere interview med Camilla Plum. Her løftede hun blandt andet sløret for, hvorfor hun forsvandt fra skærmen.