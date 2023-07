Nedtur: Casper Christensen i milliontab

2022 har ikke været det bedste år for komikeren Casper Christensen økonomisk.

I hans seneste regnskab for virksomheden Babyrhum ApS, der står for produktion af tv-programmer, har han nemlig et minus på 1,4 millioner kroner sammenlignet med regnskabet året før, hvor resultatet lød på 2.292.903 kroner.

Casper Christensen har dog stadig sikret sig en klækkelig løn.

I lønninger har han udbetalt 2.509.814 kroner fordelt på firmaets to ansatte.

Selvom det må siges at være en god hyre, er det dog væsentligt mindre end året før, hvor han udbetalte hele 4.070.450 kroner i lønninger til de samme to ansatte.

'Klovn'-skaberen Casper Christensen udbetaler stadig en flot løn. Foto: Jonas Olufson

Guld på kistebunden

Trods nedgangen i virksomheden har Casper Christensen stadig guld på kistebunden.

Han kan nemlig nyde godt af sin egenkapital på 11.078.608 kroner, som stadig står i virksomheden.

Babyrhum ApS er ikke det eneste selskab, Casper Christensen står i spidsen for.

Han ejer også virksomheden Nutmeg Movies sammen med Frank Hvam. Her lød bruttofortjenesten på 1,4 millioner, mens der samtidig var et overskud på 1,1 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Casper Christensen til hans seneste regnskab, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

I øjeblikket er Casper Christensen i fuld gang med sin Podimo-podcast 'Casper 3080 Tikøb', og så er han ligeledes aktuel med en ny sæson af Viaplay-programserien 'All Exclusive', hvor Christensen i selskab med Mikael Bertelsen tilbringer et helt døgn med en kendis.

Her har de blandt andre haft gæster som Thomas Helmig, Sofie Linde og Medina.

