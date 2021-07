Nedtur for Christianes kæreste: Millionunderskud

Det første regnskabsår i Daniel Åxmans firma Aaxman Capital A/S ser ikke alt for godt ud

Selvom Daniel Åxman, der privat danner par med tv-vært og skuespiller Christiane Schaumburg-Müller, er en succesfuld forretningsmand, er det ikke alle hans foretagender, der er lige indbringende.

Således viser det nyligt offentliggjorte regnskab for selskabet Aaxman Capital A/S, som Åxman ejer 55 procent af, et millionunderskud for det første regnskabsår, som tæller 15 måneder fra selskabets stiftelse i oktober 2019.

Af regnskabet fremgår det, at årets resultat blev et underskud på 1.713.828 kroner. Opstarten har desuden tæret på selskabets egenkapital, der er gået fra 1.369.863 kroner til 528.172 kroner i det første år.

Det noteres da også i ledelsens noter til regnskabet, hvor de dog alligevel er optimistiske for fremtiden.

'Selskabets ledelse forventer, at kunne reetablere den nominelle selskabskapital over en årrække ved egen indtjening', lyder det således.

Investerer i ejendomme

Det fremgår, at selskabets formål er: 'at udøve investeringsvirksomhed, samt anden virksomhed der står i forbindelse hermed'.

Og netop investering har Åxman da også en del erfaring med.

Han og Christiane Schaumburg-Müller ejer sammen virksomheden CD Projects, hvor de investerer i og udlejer ejendomme.

Gennem virksomheden har de tidligere blandt andet købt et rækkehus i Klampenborg, sat det i stand og sat det til salg igen for lidt mere end 4,2 millioner kroner over den pris, de selv betalte for huset.

Til Ekstra Bladet har Christiane tidligere fortalt om hussalget.

- Vi har købt et renoveringsprojekt, som vi har renoveret og brugt rigtig mange penge på at renovere fra a til z, og så skal der forhåbentlig flytte en familie ind i et totalrenoveret hus, som bliver rigtig glade for det. Vi må jo se, sagde Christiane med et smil.

