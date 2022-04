Nedtur for kronprinsens ven: Taber en halv milliard

2021 var bestemt ikke et godt år for baron Johan Wedell-Wedellsborg og hans Weco-koncern, der kom ud af året med et stort milliontab.

Det skriver finans.dk på baggrund af regnskaber, som Ekstra Bladet også har gennemgået.

Regnskabet, der blev offentliggjort fredag, viser et underskud på 449,5 millioner før skat. Det er dog langt fra hele forretningen, der gik dårligt i løbet af året.

Driften i firmaet, der blandt andet består af en række shippingaktiviteter, ligesom han også ejer andele af flere forskellige kendte selskaber som Emmerys, bød nemlig på en markant fremgang.

Omsætningen i 2021 lød ifølge regnskabet på 2,45 milliarder kroner, hvilket er lidt mere end en fordobling i forhold til 2020, mens bruttofortjenesten blev tidoblet. Den lød sidste år på 546 millioner grund.

Dyr investering

I stedet var det selskabets investeringer, der slog fejl sidste år, fremgår det af regnskabet.

'Mens shippingaktiviteterne i 2021 leverede det bedste resultat nogensinde, så faldt koncernens investeringer i det børsnoterede biofarmaceutiske selskab Y-mAbs Therapeutics i værdi i et år med lavere globale investorinteresse for biotek- og vækstvirksomheder generelt,' lyder det fra ledelsen.

Y-mAbs Therapeutics-aktien faldt fra omkring 49,5 dollars per aktie ned til 16,21 i løbet af 2021. Ved seneste markedsluk tidligere på denne uge lød kursen på 12,82 dollar.

Ledelsen havde forventet, at 2021 ville byde på et dårligere resultat end 2020 i forhold til forretningsdelen, der ikke omhandler shipping. Men det store milliontab er 'lavere end ledelsens forventninger', lyder det.

I 2022 forventer ledelsen mere vækst i shipping og et resultat op mellem 250 og 500 millioner kroner, mens man ikke må guide om resultatet i forhold til investeringen i Y-mAbs Therapeutics, fordi selskabet er børsnoteret.

Fed formue

Selvom 2021 bød på et tab på en halv milliard, så er koncernen stadig godt polstret.

Egenkapitalen lød ved udgangen af 2021 på 1,66 milliarder, hvilket dog er en markant nedgang fra de 2,3 milliarder, den løb på året før.

Johan Wedell-Wedellsborg er selv bestyrelsesformand i Weco, som han ejer 100 procent af. Han er i offentligheden blandt andet kendt som en nær ven til kronprins Frederik.

