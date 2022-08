Nedtur for Medina: Iværksætter-eventyr under tvangsopløsning

Sidste år kunne flere medier berette, at en splinterny tjeneste ved navn James Butler, der tilbød butlere til levering af varer, var gået i luften, og at iværksætterne bag havde fået popidolet Medina med på vognen.

Gennem tjenesten, der fungerer lidt ligesom budtjenesten Wolt, kan man lægge en bestilling på en vare, man lige står og mangler, og så kan de såkaldte butlere byde ind på at købe varen og levere den.

Nu er virksomheden bag dog sendt til tvangsopløsning.

Det fremgår af CVR-registret.

Her fremgår det ligeledes, at der ingen regnskaber er for selskabet James Get It ApS, som blev stiftet i 2020 af de fynske iværksættere Harald Reedtz Tokerød og Thomas Eriksson.

Medina beskæftiger sig ikke kun med sang. Hun har også investeret i flere iværksætter-foretagender. Foto: Per Lange

Købt ud

Dermed er det heller ikke til at sige, om butlerservicen har kastet indtjening af sig til ejerne, der ifølge CVR-registret tæller fynboerne Camilla Juul Funder Michelsen og Pelle Funder Michelsen, som købte sig ind i foretagendet i foråret 2021, fynboen Lars Richter, der købte sig ind i november 2020, samt stifter Harald Reedtz Tokerød.

Også Medina, der har det borgerlige Medina Danielle Oona Chapsal, fremgår af listen over ejere i CVR-registret, hvor der står, at hun ejer mellem 20 og 25 procent af gennem sit selskab ApS Nr. 1142.

Over for Ekstra Bladet oplyser popstjernen dog gennem sin manager, Thomas Børresen, og advokat, Helle Jørgsholm, at hun for få uger siden blev købt ud af virksomheden.

'Medina sagde, at hun har henvist til Harald. Han har underskrevet en aftale om at tilbagekøbe ApS 1142's kapitalandele for 14 dage siden, og han har betalt købesummen i sidste uge. Han har forpligtet sig til at afregistrere ApS 1142 som kapitalejer hos Erhvervsstyrelsen, men har ikke gjort det og har derved misligeholdt indgåede aftale. Det er sagens faktum', skriver advokat Helle Jørgsholm i en sms til Ekstra Bladet.

'En misforståelse'

Over for Ekstra Bladet bekræfter nu tidligere direktør i James Get It ApS, Harald Reedtz Tokerød, at Medina er købt ud af selskabet. Han ønsker ikke at oplyse købssummen.

Han forklarer videre, at de nuværende ejere agter at fortsætte selskabet

'Tvangsopløsningen beror på en misforståelse, fordi forhandlingsprocessen om ejerskabet betød, at regnskabet ikke blev indleveret i tide. Men vi agter at videreføre selskabet', skriver han i en mail.

Harald Reedtz Tokerød kommer også med en forklaring på, hvorfor man ikke har levet op til sin aftale om at melde ind til Erhvervsstyrelsen, at Medina ikke længere er en del af ejerkredsen.

'Fordi den formelle registrering af skift i ejerkredsen var i proces', skriver han.

Ekstra Bladet har spurgt Medina gennem hendes manager, hvorfor hun har valgt at forlade selskabet, men det har de ikke ønsket at svare på.

I boksen nedenfor kan du dog læse juraprofessor Jesper Lau Hansens forklaring på, hvad der kan ligge til grund for, at man vælger at gøre, som popstjernen har gjort.

I modvind

Stifter af James Get It Thomas Eriksson har tidligere fortalt til B.T., at de fik Medina med på projektet gennem en fælles bekendt, at hun var meget begejstret for ideen og virkede 'super innovativ'.

- Efter at have fortalt hende om projektet, kom hun derfor også med en anden vinkel. Hun har jo virkelig levet et liv med fart på, med lange dage og skøre arbejdstidspunkter.

- Hun fortalte, hun havde manglet det tilbud som vores, så vi spurgte, om hun ville være med, og det ville hun gerne, sagde han i den forbindelse.

Thomas Eriksson har siden forladt virksomheden.

Efterfølgende havnede virksomheden dog i et mindre positivt lys, da A4 Medier kunne afsløre, at butlerne i James Get It arbejdede for minimale lønninger helt ned til 40 kroner pr levering.

