Nedtur: Indlagt igen

I starten af året gennemgik Stephen DeVincent en kompliceret hjerteoperation, der tog ikke mindre end otte timer.

Siden har DeVincent, der er gift med Rufus Gifford, USA's tidligere ambassadør i Danmark, været i bedring.

Men nu har DeVincent atter helbredsproblemer og er igen blevet indlagt.

Det fortæller Gifford på sin Instagram-profil, hvor han deler et billede fra hospitalet.

I teksten til opslaget fortæller Gifford, at DeVincent blev indlagt på sin fødselsdag og derfor har måttet bruge den normalt så festlige dag på hospitalet i stedet.

'Det sidste sted, du fortjener at bruge din fødselsdag er tilbage på hospitalet', lyder det fra Gifford, der fortsætter:

'Men hvis det er det, 2023 skal kaste på os igen, så er jeg lige her. Indlæg mig også. Og du kan bare tro, at der kommer til at være masser af kage og gaver, når du kommer hjem. Jeg elsker dig så meget. Tillykke med fødselsdagen til mit livs kærlighed'.

Skal nok blive godt

I opslaget understreger Gifford, at hans ægtemand nok skal få det godt igen, men at de lige nu ikke præcis ved, hvad han fejler.

'Og til dem, der elsker ham: Han kommer til at være okay. Han har fået et mindre tilbagefald, der ikke virker til at være relateret til hjertet, men man kan ikke være for forsigtig. Vi får ham hjem snart.

'Jeg deler, fordi livet er hård til tider, og I har hjulpet os med at komme igennem det før.

Rufus Gifford var under præsident Barack Obama USA's ambassadør i Danmark. Og det var da også i Danmark, at Rufus Gifford og Stephen DeVincent sagde 'ja' til hinanden. Det skete i 2015 på Københavns rådhus. Parret har ingen børn, men derimod to hunde, Argos og Svend.

Parret har aldrig lagt skjul på, at de holder meget af Danmark. Så sent som i december sidste år fortalte den tidligere ambassadør til Ekstra Bladet, at han stadig holder de danske juletraditioner i hævd.