Nedtur: Linse lukker og slukker

Endnu et forretningseventyr er fejlet for Linse Kessler

For få år siden lancerede realitystjernen Linse Kessler sit seneste store forretningseventyr.

Her introducerede hun sin nye skønhedsserie med navnet Lenina Coleman, hvor hun blandt andet solgte deodoranter, parfume, creme og andre skønhedsprodukter, som altsammen skulle være vegansk, 'cruelty-free' og danskproduceret.

Men forretningseventyret varede ikke længe, og nu har Linse Kessler valgt at lukke det.

Det fortæller hun i det nyeste afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

Her forklarer hun, at det til sidst blev for hårdt arbejde og ikke kunne svare sig rent økonomisk for den 56-årige tv-stjerne.

- Jeg ville gøre det helt rigtigt, men det er meget dyrt at gøre det rigtigt. Det er ti gange prisen for varen. Det er et kæmpe arbejde for ingenting. Jeg går heldigvis ud nu, når jeg lukker det, med et nul. Hvis der er noget, er det et lillebitte overskud, så det er fint nok. Det var ikke en af mine værste brølere, siger hun med henvisning til, at hun blandt andet også for nylig åbnede et bed og breakfast i Spanien og en vegansk restaurant i København, som hun siden også har lukket.

Linse har de seneste år haft godt gang i den på forretningsfronten, men projekterne har ikke holdt længe. Foto: Stine Tidsvilde/Ritzau Scanpix

God til hurtige beslutninger

I afsnittet fortæller hun videre, at hun i fremtiden ikke vil tage så mange overilede beslutninger, som hun har gjort tidligere.

– Jeg er et bestemt sted i mit liv lige nu, højst sandsynligt også pga. min ADHD, hvor jeg har taget sygt mange beslutninger sådan her – og gjort det i morgen. Det har jeg været god til. Og et af dem har været Lenina Colema (...), forklarer Linse Kessler, der uddyber:

- Jeg står et fantastisk sted i mit liv. Der er mange ting, der er faldet på plads i mit hoved. Jeg kan se min sti fremad, og hvad jeg skal, og det har jeg ikke kunnet i mange år. Det har været fedt at gøre, hvad jeg havde lyst til der og der, men jeg har fundet ud af, hvad for nogle ting der betyder meget for mig, siger hun.

I den forbindelse fortæller Linse, at hun nu vil fokusere på at være sammen med sine venner, familie og at redde dyr, der har brug for hjælp ude i verden og vil holde igen med de store forretningsplaner.

Du kan se det nyeste afsnit af 'Familien fra Bryggen' på Viaplay og TV3 torsdag.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Linses fond, Linseswebshop.dk, havnede i decideret kaos. Fonden havnede efter en række række regelbrud, som blandt andet involverer et opkøb af et varelager hos Linse Kessler selv for 492.000 kroner uden en revisors vurdering, blev fonden tvangsopløst. Det kan du læse mere om her.

