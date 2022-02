Nedtur: Nu er tredje advarsel tikket ind

Med sine 16 år blev det unge stortalent Flora Ofelia Hoffmann Lindahl den yngste nogensinde til at vinde prisen for Bedste Hovedrolle ved filmfestivalen San Sebastian tilbage i september.

Det sker endda side om side med den verdensberømte dobbelte Oscar-nominerede Hollywood-stjerne Jessica Chastain.

Året inden vandt Flora Ofelia Hoffmann Lindahl prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle I En Tv-serie til Robert-uddelingen - også som den yngste nogensinde.

Flora Ofelia Hoffmann Lindahl har med rekordfart indtaget dansk film og gjort kometkarriere.

- Jeg er lige startet i 1.g. og prøver at gennemføre gymnasiet, selv om det er svært, når jeg har så meget fravær. Jeg har fået tredje advarsel nu, så jeg er rimelig tæt på at blive smidt ud, fortæller Flora Ofelia Hoffmann Lindahl.

- Jeg håber virkelig, jeg får lov til at blive, og at de kan støtte lidt op omkring det, siger hun på den røde løber til uddelingen af Robert Prisen 2022 i Tivoli Hotel & Congress Center i København lørdag aften.

Hånd i hånd med Hollywood-stjernen Jessica Chastain delte Flora Ofelia Hoffmann Lindahl prisen for Bedste Hovedrolle ved filmfestivalen San Sebastian med den Oscar-nominerede Hollywood-stjerne i september. (Arkivfoto). Foto: Vincent West/Reuters

Svært at få godkendt

Flora Ofelia Hoffmann Lindahl og hendes forældre har prøvet at lave en aftale med gymnasiet, men umiddelbart er det svært at få godkendt fraværet, fortæller hun.

Og om halvanden måned kommer der formentlig endnu mere fysisk fravær, for der rejser Flora Ofelia Hoffmann Lindahl nemlig til Estland for at begynde optagelserne til en ny film, som hun har scoret hovedrollen i.

Hvis hun en dag bliver tvunget til at vælge mellem skuespillet og skolen, er hun næsten sikker på sit valg.

- Nogle gange kan jeg ikke se, hvad jeg laver i skolen, for det er ikke sådan, at jeg skal bruge min uddannelse til noget lige nu i hvert fald. Så jeg tænker, jeg vil vælge skuespil. Det fanger mig umiddelbart mere end at sidde til matematik og fysik, siger den prisvindende skuespillerinde og uddyber:

- Jeg tror, jeg bliver et lykkeligt menneske af det. Det er ubeskriveligt, siger Flora Ofelia Hoffmann Lindahl med et smil.

Næste gang, Flora Ofelia Hoffmann Lindahl kan ses på filmlærredet, er i dramaet 'Du som i himlen', der får biografpremiere 10. februar.

Filmen, der lørdag fik hovedprisen på den store filmfestival i Göteborg, er baseret på romanen 'En dødsnat' af Marie Bregendahl.