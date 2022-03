Nedturen fortsætter: Konkurs igen

Lindy Aldahl er ramt af endnu en konkurs.

Nordjyden, der blev landskendt, da han medvirkede i DR-programmet 'Rigtige mænd', fik 19. januar sendt selskabet Aldahl Byg IVS til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, fordi han blot var skredet fra firmaet og havde efterladt det uden direktion.

8. februar blev kurator Lars Møgelvang Hansen, der også behandler Lindy Aldahls andet konkursramte selskab, indsat af Skifteretten i Aalborg, og præcis én måned efter blev selskabet erklæret konkurs samme sted.

Det fremgår af det offentlige virksomhedsregister.

Konkursbegæringen blev sendt 3. marts 2022, fremgår det af en meddelelse i Statstidende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kurator, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Det vides derfor heller ikke, hvordan den økonomiske tilstand i selskabet er.

Det seneste offentliggjorte regnskab fra Aldahl Byg dækker frem til udgangen af 2020. Her havde selskabet en negativ egenkapital på 285.046 kroner. Året bød på et underskud på 55.783 kroner, efter at firmaet havde udbetalt 125.001 kroner i løn til selskabets ene ansatte.

Konkurs på konkurs

Det er anden gang på kort tid, at Lindy Aldahl bliver ramt af en konkurs.

I oktober gik Lindy Aldahl konkurs med selskabet 121021 ApS, der kort inden konkursen hed Lindy Aldahl Entertainment ApS.

Her forsøger han at tørre sin egen skattegæld af på statskassen, mens han også har modtaget coronastøtte i strid med loven.

Tidligere er han også blevet politianmeldt på grund af en række ulovlige lån for samlet én million kroner i selskabet.

Lukker ned for regnskaber

De to konkurser betyder dog ikke, at Lindy Aldahl har mistet troen på sine egne evner i forhold til at drive virksomhed.

30. november 2021 tog DR-kendissen igen selskabet Alnords i brug. Firmaet har tidligere været en enkeltmandsvirksomhed for hans murerfirma, men det er nu igen aktiveret, denne gang med branchekoden 900120, som dækker 'selvstændigt udøvende scenekunstnere'.

Alnords er oprettet som et såkaldt personligt ejet mindre selskab (PMV), hvor der ikke er krav om kapital, og hvor ejeren hæfter personligt. Derudover har offentligheden ikke indsigt i regnskaber og firmaets økonomi.