Nedturen fortsætter: Politianmeldt igen

Syvende gang var ikke lykkens gang for Camilla Plum, da hun for nylig havde besøg af Fødevarestyrelsen på sin gård i Nordsjælland.

For syvende gang i træk uddelte styrelsen nemlig en sur smiley til Camilla Plum og hendes restaurant Fuglebjerggaard, der ligger i Helsinge.

Med det ekstraordinære kontrolbesøg fulgte også en politianmeldelse til virksomheden for et forhold angående skadedyrssikring, som ved besøget endnu ikke var blevet bragt i orden siden et af Fødevarestyrelsens forrige besøg.

'Dør til cafe med direkte adgang til køkken er lukket. Der er stadig mulighed for indtrængen af skadedyr idet der er åben sprække forneden på ca 5-10 cm x 2-3 cm. Der opbevares fødevarer under kontrolbesøget. Døre til lokale med emballage, krydderier og butik er ikke lukket tæt. Der er stadig mulighed for indtrængen af skadedyr', lyder det blandt andet i kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsens besøg.

Camilla Plum er efterhånden vant til at få reprimander fra Fødevarestyrelsen. Foto: Jonas Olufson

Vil udbedre

I rapporten fremgår det, at Camilla Plum ved besøget har garanteret, at forholdet er i gang med at blive udbedret.

'Virksomheden har fremvist vedligeholdelsesplan, hvor der er beskrevet at tætning af døre til nævnte lokaler foregår i uge 3 i februar måned 2022', lyder det i rapporten, der fortsætter:

'Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er svært at få håndværkere. Personale har forsøgt at udbedre forholdene'.

Tidligere bøder

Det er langtfra første gang, at Fødevarestyrelsen er efter Camilla Plum.

Bøderne har flere gange regnet ned over hende, og hun har tidligere fået flere påtaler for, at hun blandt andet ikke har hængt de påkrævede smiley-rapporter op, at hygiejnen har været mangelfuld, og derudover har der blandt andet også været et toilet i udu, hvilket udløste en bøde på 5000 kroner.

