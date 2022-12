Neel Rønholt: Mit liv er omskifteligt

For Neel Rønholt, der spiller nissen Nille i TV 2's julekalender 'Tinka og sjælens spejl' bør december være en måned med ro på.

- For mange kan julen være en stresset tid. Men jeg prøver virkelig at gøre det modsatte, siger den 38-årige skuespiller.

- Det handler ikke om at få bagt julekager og klippet julehjerter. Det er ikke det, der er vigtigt for mig. Det vigtigste for mig er, at der er rum og tid til det, man laver, så det ikke bare bliver hverdagsmøllen, der kører.

I år er Neel Rønholt selv vært for juleaften i hjemmet i Humlebæk, og nedenfor kan du blive klogere på hendes forhold til den grangrønne højtid.

- Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Jeg elsker jul, og jeg prøver at få julemåneden til at strække sig i så lang tid som muligt.

- Derfor kan jeg godt lide, når første søndag i advent ligger i november. For så er det, som om julen begynder dér, og så er der lidt mere tid.

- Hvad er dit bedste juleminde?

- Jeg tror ikke, jeg har et specifikt minde. Jeg elsker jul, og det har jeg altid gjort. Noget af det, jeg elsker allermest ved jul, er at danse om juletræet, siger hun og uddyber:

- Det der med at danse rundt og kigge på juletræet, som vi har gjort os umage med at pynte. Pyntningen af juletræet har altid været noget, som vi har taget os tid til, så det er virkelig en af de ting, jeg elsker.

- Hvad har været din mest mislykkede jul?

- Jeg synes egentlig altid, vi har haft rimelig godt styr på julen. Men nu begynder min kæreste og jeg jo selv at holde jul, så det kan nås endnu, siger Neel Rønholt, der er forlovet med kollegaen Jens Sætter-Lassen, som hun har sine to døtre med.

- Hvad er din rolle i julen?

- Min rolle er oppyntning og overblik, vil jeg nok sige.

- Hvad gør I til jul, som overrasker andre?

- Jeg tror, vi er ret traditionsbundne. Jeg er i hvert fald. Jeg elsker det rituelle og gentagelserne. Måske fordi jeg lever et liv, som er så omskifteligt, siger hun og fortsætter:

- Man skal ikke holde fast i traditionerne for traditionernes skyld. Men jeg kan godt lide, at der er nogle ting, som bare føles naturlige og hyggelige, som så automatisk bliver traditioner.

- Har du nogensinde grædt over en julegave?

- Ikke hvad jeg kan huske.

- Hvad håber du, ligger under juletræet i år?

- Jeg er simpelthen så dårlig til at lave ønskelister. Jeg bruger al min energi på at lave ønskelister til børnene, tror jeg.

- Jeg er kommet i den alder, hvor jeg ønsker mig oplevelser eller lidt lækre ting. En god parfume eller et eller andet, der er lidt for dyrt til, at jeg ville købe det selv. Men jeg må nok lige se at få opdateret den der ønskeliste, siger Tinka-stjernen.