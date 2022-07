Nekrolog: Troubadouren har sunget sin sidste sang

Sammen med vennen Benny Andersen kunne han synge ’Svantes viser’, så der ikke var et øje tørt. Han kunne synge ballader, viser og folkemusik som få andre, men en faldulykke for fem og et halvt år siden satte en stopper for sangen, og nu er han død i sit hjem.

Musikkenn forstummede. Farvel og tak, Povl. Foto: Gregers Tycho/Polfoto

Povl Dissing blev 84 år.

En gang i start-90’erne sad vi to veninder i en lejlighed i Nordre Frihavnsgade på Østerbro og drak lidt vin. Op gik døren, og ind kom Pia Jacobæus.

– Jeg har fået en ny kæreste, udbrød hun og strålede helt ubeskriveligt.

– Hvem? spurgte vi.

– Det er Povl Dissing, svarede hun.

Herefter lød to klonk. Det var, da venindekæberne ramte bordet.

Pia Jacobæus og Povl Dissing blev kærester for over 30 år siden, og de forblev soulmates til hans død. Foto: Lars Poulsen

Og hermed fik troubadouren Dissing en soulmate og kæreste, som han har været sammen med siden. De blev gift 5. maj for 25 år siden og nåede tilmed på samme dato i år at bekræfte det gensidige kærlighedsløfte endnu en gang, før han blev kaldt hinsides.

Giv mig en hest, mor

Da Povl Dissing i 1950’erne indledte sin karriere som jazztrompetist i ’Mandagsorkestret, vidste hverken han eller omverdenen, at han skulle blive en af Danmarks ubetinget største visesangere.

Skanderborg Festival har også haft besøg af den modne udgave af Burning Red Ivanhoe med Povl Dissing i front. Foto: Jonas Olufson

I 60’erne delte han vandene i Danmark med sine bluesfortolkninger af Halfdan Rasmussen, eller da han sang ’Giv mig en hest, mor’, som havde tekst og musik af Schima, Kappers og Louis P.

Og da han i slut-60’erne og start-70’erne brillerede med Shel Silverstein-numrene ’25 minutter endnu’, ’Jeg er den grimmeste mand i byen’ og ’Kvælerslangen’, der havde danske tekster af Thøger Olesen, var borgerskabet overbevist om, at han tog pis på alt og alle.

Men de hånlige grin forstummede i takt med, at Dissings popularitet voksede, og da han slog pjalterne sammen med Burning Red Ivanhoe og Peter Thorup, var der sat vand over til bluesrock på et højt plan.

Benny Andersen og Povl Dissing skabte udødelige sange. Foto: Joachim Adrian/Polfoto

Om lidt er kaffen klar

Så kom samarbejdet med Benny Andersen, hvor makkerparret udødeliggjorde ’Svantes viser’. Op igennem 70’erne blev Povl Dissing folkekær. Alle kunne synge: ’Og om lidt er kaffen klar’.

Den grimmeste mand i byen havde udviklet sig til en af landets mest feterede troubadourer – en mand der var bud efter alle vegne – også internationalt.

Povl Dissing og Peter Thorup gav den gas sammen, og kunne noget helt specielt med blues. Foto: Lars Poulsen

’Svantes lykkelige dag’ kom tilmed med i Højskolesangbogen, hvilket så at sige var et ridderslag.

Men derudover blev han også benådet med et rigtigt ridderkors, da han modtog Dannebrogordenen i 2000.

I 2021 blev han som den første optaget i Folkemusikkens Hall of Fame.

Igennem karrieren har den populære sanger udgivet omkring 25 album – ligesom han har medvirket på henved 100 andre album i alle rytmiske og melodiske genrer.

Så kom tiden med den unge generation. Povl Dissing begyndte at spille sammen med sine sønner, Rasmus og Jonas, samt Las Nissen i kvartetten Dissing, Dissing, Las og Dissing. Denne kombination vakte jubel ud over det vanlige Dissing-publikum. Kvartetten fyldte spillestederne og var nærmest uundværlige på diverse festivaler.

Ulykken

Alt dette fortsatte lige til ulykken i Spanien i 2017, hvor Povl Dissing var nede for at spille sammen med spanske flamingomusikere.

Tidligt i sin karriere kunne Povl Dissing få dele af det bedre borgerskab op i det røde felt med sin måde at synge på. Foto: Erik Petersen/Polfoto

Her gled og faldt han på et stengulv og slog sit hoved så alvorligt, at det forårsagede blødning i hjernen. Efter mange måneders behandling måtte han konstatere, at han havde mistet sin hørelse og derfor ikke længere kunne synge – eller spille for den sags skyld. Og det var et hårdt slag for et menneske, der hele sit liv har levet og åndet for musikken.

Hans hustru, Pia var ham en stor støtte i den svære tid. Og vennerne gjorde deres for at holde modet oppe hos den svært ramte mand. Og faktisk gik det helt godt, indtil sidste forår, hvor yderligere sygdom opstod.

Povl Dissings sidste offentlige optræden fandt sted under coronanedlukningen, hvor han gæstede Ole Kibsgaard og Kaya Brüel i 'Fællessang' på DR1. Foto: DR

Det lange seje træk, der nu fulgte var ikke behageligt for hverken Povl Dissing eller hans kone.

Povl Dissing efterlader sig ud over sin hustru to sønner, Jonas (37) og Rasmus (34), som han har fra sit ægteskab med Jette Dissing (F. Thing).

Povl Dissings enke: Sådan var den sidste tid

