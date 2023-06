Nervøs debutant: - Det har krævet alt

Skuespilleren Julie R. Ølgaard har haft travlt under produktionen af den nye film 'Englemageren'. Hun har nemlig haft flere hatte på end normalt.

For ikke nok med, at hun selv spiller hovedrollen i filmen, så er hun også kvinden bag idéen til filmen.

Derfor har hun både skrevet, instrueret og medvirket i 'Englemageren'.

- Det har krævet alt. Havde jeg vidst, hvad jeg skulle i gennem for at stå her, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde sprunget i med begge ben, fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende til gallapremieren på filmen tirsdag aften.

Det har derfor gjort, at skuespillerinden har skullet bruge lidt ekstra tid ved computeren eller væk fra ægtefælle og børn.

Annonce:

- Fordi jeg har sådan en god mand, så har det kunnet lade sig gøre. Det har krævet noget af ham, men det har også krævet noget af børnene at forstå, hvorfor mor har været så meget væk, siger hun.

Nervøs debutant

Og det har heller ikke været helt uden nervøsitet, at skuespillerinden - og nu instruktør - er dukket op på den røde løber til sin egen premiere.

- Jeg er mega nervøs for, hvordan folk tager imod den. Det gælder ikke kun i aften, men det er jo i det hele taget.

Dog er det ikke sikkert, at vi skal forvente at se Julie R. Ølgaard som manuskriptforfatter i den nærmeste fremtid.

- Jeg kommer til at fokusere på at instruere og spille skuespil, og så lader jeg mennesker, der er rigtig dygtige til at skrive, skrive, siger den debuterende instruktør.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Julie R. Ølgaard spiller selv hovedrollen som Laura i fillmen 'Englemageren'. Foto: Linda Johansen

En film med betydning

Selvom filmen handler om en kriminalbetjent med mange psykiske problemer, så mener skuespillerinden og instruktøren, at det er en film, som mange kan relatere til.

Annonce:

- Den betyder så meget for mig. Fordi den både har noget, som jeg selv kan relatere til, men også fordi jeg føler, at jeg fortæller mange menneskers historie, som er historier, der er vigtige at få ud.

'Englemageren' er en psykologisk thriller, hvor man følger kriminalbetjenten Laura, der har været sygemeldt med en psykose efter en fødselsdepression.

Lige indtil den dag, hvor hun falder over en sag om en seriemorder, som sender hende tilbage på arbejde igen.

Filmen har premiere i biografen 8. juni.