Nicki Bille dømt i landsretten

Da dommen faldt i byretten i marts, var Nicki Bille ikke selv til stede. Det var han dog torsdag, da ankesagen skulle føres ved Østre Landsret.

Han blev ved byretten idømt fem måneders ubetinget fængsel samt opholdsforbud i nattelivet i en periode på seks måneder.

Anklageren gik i Østre Landsret efter en skærpelse af både fængselsstraffen til mellem fem og seks måneder samt opholdsforbuddets længde til 12 måneder. Forsvareren derimod krævede frifindelse på begge punkter.

Ved Østre Landsret blev Nicki Bille idømt tre måneders fængsel, hvilket altså er en nedsættelse af byrettens straf. Det inkluderer en tidligere betinget dom på 41 dages fængsel, som er blevet udløst.

Derudover stadfæstes opholdsforbuddet.

Sagen omhandler vold på en natklub ved navn Dorsia i København, hvor Nicki Bille i byretten blev dømt for at have slået en anden gæst i baghovedet med knyttet hånd.

Derfor blev han væk

Nicki Bille afgav selv forklaring i landsretten, og det er første gang, han selv afgiver forklaring i sagen.

Han forklarede, at han ikke mødte op i byretten, fordi retssagen foregik torsdag, men at han tirsdag havde mistet sin morfar, og onsdag havde mistet sin farfar.

I byretten lød forklaringen ellers, at han var syg, men forsvareren havde ikke fået en lægeerklæring, og derfor fortsatte sagen.

Væk fra dansegulvet

I forhold til natklubben kunne Nicki Bille ikke huske, hvor meget alkohol han havde indtaget, men han fortalte, at han havde været til en fest i fodboldklubben VB68, hvor de havde kåret forskellige priser som 'årets spiller' og lignende, så derfor havde de drukket, før de mødte op på natklubben.

Han stod bag et bord ved siden af natklubbens dansegulv hele aftenen, og på intet tidspunkt havde han været på dansegulvet i løbet af aftenen, lød forklaringen. Da tumulten opstod var han stadig bag bordet og var derfor ikke i nærheden af tumulten, fortæller han.

Samtidig oplyste han, at han under episoden talte med en kvinde, som han siden har forsøgt at få til at vidne, men at hun ikke ville med i retten - særligt ikke med pressens tilstedeværelse, forklarede han.

Ar fra skud

Nicki Bille fremviste sin højre arm, hvor der mangler et stykke kød og i stedet er et stort ar. Det stammer fra dengang, han blev skudt af et oversavet jagtgevær. Samtidig viste han, at hans fingre på hånden ikke kan strækkes helt ud, ligesom han ikke kan knytte sin næve helt.

Forsvareren spurgte, om han er højre eller venstrehåndet, hvortil han svarede højrehåndet.

Flere vidner

Den forurettede forklaring fra byretten blev læst op, mens han var til stede i landsretten. Der er tale om en ung mand med kort, mørkt hår.

Han blev efterfølgende stillet supplerende spørgsmål fra både forsvarer og anklager. Et spørgsmål fra anklageren vakte opsigt i retten, da han spurgte forurettede, om han kunne sige, at Nicki Billes forklaring var 'direkte løgn', hvilket mødte højlydte protester fra både forsvarer og dommer.

Efterfølgende fik forsvareren mulighed for at stille spørgsmål, hvor han lovede at stille 'mere sobre' spørgsmål end anklageren.

To af forurettedes venner var også vidner i sagen. Den ene af dem blev også afhørt i byretten, hvorfor hans forklaring blev læst op, mens den anden ikke har afgivet forklaring før.

Begge vidner og den forurettede forklarer samstemmigt, at Nicki Bille havde en hvid T-shirt eller skjorte på, og at de kunne se hans tatoveringer.

Rolig i retten

Nicki Bille fremstod fattet under hele retssagen, hvor han læste med på skærmen, når de forskellige referater blev læst op, og han var rolig, da han selv afgav sin forklaring. Han har taget på og er derfor større, end han var som fodboldspiller, men han har det samme karakteristiske hår og et lille overskæg.

Forsvarer ønskede et referatforbud i forhold til de personlige forhold, men det valgte dommeren ikke at efterkomme efter protester fra både anklager og den fremmødte presse.

De personlige forhold involverede blandt andet misbrug af alkohol og stoffer, og Nicki Bille forklarede, at det går 'rigtig godt' med det i dag. Han drikker ikke længere ved andet end festlige lejligheder, og han tager ikke længere stoffer.

Han får egen lejlighed fra 1. december, som han glæder sig meget til, og så skal han finde sig et arbejde. Han er træt af ikke at lave noget, forklarer han, og han overvejer at søge ind på kokkeuddannelsen, da han under corona fandt ud af, at han får glæde ud af at lave mad.

Det var en ærlig Nicki Bille, der roligt og fattet fortalte om sine problemer efter fodboldkarrieren og sine håb for fremtiden.

