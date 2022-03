Nicki Bille dømt i ny voldssag

Så gik den ikke længere.

Den tidligere fodboldspiller Nicki Bille er idømt fem måneders ubetinget fængsel for vold. Dommen blev afsagt onsdag middag ved Københavns Byret, hvor Bille ikke selv var mødt op.

Han er dømt efter straffelovens §244, som omhandler såkaldt 'almindelig vold' og har en strafferamme på op til tre års fængsel.

Derudover er Nicki Bille idømt et forbud mod at opholde sig i nattelivet fra midnat frem til klokken fem i en periode på seks måneder. Nicki Bille skal desuden betalte sagens omkostninger.

Nicki Billes forsvarer forbeholdt sig retten til at anke sagen, da Nicki Bille ikke selv var til stede og derfor ikke kunne tage stilling til dette.

Slået i baghovedet

Nicki Bille var tiltalt for at have slået en person i hovedet på natklubben Dorsia natten til søndag 28. november 2021.

Den forurettede vidnede selv i retten onsdag, og der er tale om en ung, mørkhåret mand med kort hår, som går på gymnasium.

Han kunne forklare, at de var til en venindes fødselsdagsfest, og at de derfor var et selskab på 10-15 personer, som havde bestilt et bord sammen på natklubben. Forurettede selv ankom først mellem 22 og 23 om aftenen, og han blev ikke påvirket af alkohol i voldsom grad i løbet af aftenen, forklarede han.

Forurettede var klar over, at Nicki Bille var til stede, og han kunne genkende ham på dansegulvet. På selvsamme dansegulv opstod der ifølge forklaringen tumult, som førte til, at en person bliver slået i ansigtet. Efterfølgende bliver forurettede slået bagfra af en person, han selv udpegede som Nicki Bille.

Den forurettede forklarede, at slaget faldt lige over øret på venstre side af baghovedet, mens hans kammerat, som også vidnede i sagen, forklarede, at slaget faldt midt i baghovedet. Samme kammerat forklarede ellers i sin politiafhøring, at slaget faldt i ansigtet.

Begge vidner fortæller, at der var tale om et enkelt slag med knyttet hånd, og at Nicki Bille stod lige bag dem.

Nicki Bille var ikke selv mødt op i retten, da han angiveligt var syg, og derfor har han i sagens natur heller ikke afgivet forklaring.

Ikke under seks måneder

Det er ifølge anklageren fast praksis, at det koster 40 dages fængsel at begå vold med knyttet næve, men ifølge paragraf 247 kan straffen ved gentagelser forhøjes med op til halvdelen af den tidligere straf.

Anklageren ønskede derfor tre til fire måneders fængsel for forholdet om vold. Derudover er forholdet begået, mens Nicki Bille har tidligere betingede domme, som Anklagemyndigheden mener, bør udløses.

I alt anmodede anklagemyndigheden derfor om en straf på ikke under seks måneders ubetinget fængsel.

Anklageren forklarede desuden, at han fandt de to vidner troværdige, fordi de begge kunne genkende Nicki Bille, som de kender fra tv, og at de begge forklarede, at de ikke havde indtaget store mængder alkohol.

Krævede frifindelse

Forsvarer Asser Gregersen fremlagde derimod påstand om frifindelse. Det gjorde han med påstand om, at man ikke ud fra vidnernes forklaring kunne konstatere, at det var Nicki Bille, der havde slået den forurettede, og at det heller ikke var til at se på videoovervågningen.

Nicki Billes forsvarer betvivlede altså ikke, at der havde foregået tumult og vold på natklubben, men at der ikke var ført tilstrækkelige beviser for, at Nicki Bille var gerningsmanden.

Retten nåede dog frem til, at Nicki Bille skulle dømmes i sagen.

Nicki Bille har været indblandet i adskillige retssager. I 2019 var han i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Bille selv var blevet skudt i underarmen med et oversavet jagtgevær i sit eget hjem. Det kan du læse meget mere om her.