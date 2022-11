Nicki Bille: - En rigtig stor lettelse

Torsdag blev Nicki Bille dømt for vold ved Østre Landsret. Men det er sidste gang, vi ser ham i retten, fortæller den tidligere fodboldspiller efter dommen

Det var en helt anden Nicki Bille, der torsdag mødte op i Østre Landsret.

Han fremstod rolig og fattet under hele retssagen, som endte med, at han blev dømt for vold. Dommen lød på tre måneders ubetinget fængsel, hvilket dog var en nedsættelse i forhold til byrettens dom på fem måneder.

De tre måneder inkluderer desuden 41 dage fra en tidligere betinget dom.

Ekstra Bladet mødte Nicki Bille efter domsafsigelsen, og også her virkede han fattet.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke bliver frifundet, fordi jeg ikke har slået ham.

- Men når det nu er sagt, så har jeg faktisk en rigtig stor lettelse i maven, først og fremmest fordi det er overstået. Nu har jeg slet ikke mere i bagagen fra de seneste år, hvor der har været meget tumult, så nu kan jeg ligesom komme videre i mit liv.

- Og så er det jo positivt, at dommen er blevet nedsat, når nu jeg skulle dømmes. I bund og grund har jeg jo faktisk kun fået halvanden måneds fængsel, fordi jeg havde 41 dage i sparekassen, siger Nicki Bille.

Har fået det bedre

Udsigterne til at skulle i fængsel igen tager den tidligere fodboldspiller ikke så tungt. Han vil nemlig hellere videre.

- Det er til at have med at gøre, og jeg kan se fremad. Det skal bare overstås, og så kan jeg komme videre med mit liv. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave.

- Ja, du talte lidt om i retten, at du overvejer kokkeuddannelsen og at det generelt går bedre for dig. Kan du uddybe det?

- Jamen det går utroligt meget bedre. Først og fremmest med det misbrug, jeg har haft. Det har jeg ikke længere, så det går meget, meget bedre. Jeg har meget mere ro i kroppen, og jeg kommer op hver dag og træner sammen med min mor.

- Jeg prøver at komme i form igen, så det går rigtig godt, og jeg bruger meget tid sammen med familien.

Vil bruge sine kvaliteter

Hvad fremtiden bringer, ved han endnu ikke. Men han glæder sig til at få enten et arbejde eller en uddannelse. Blandt andet fortalte han i retten, at han overvejer at uddanne sig til kok.

- Jeg prøver stadig at finde ud af, hvad der motiverer mig, fordi fodbold er det eneste, jeg har lavet, og det eneste jeg har kunnet lide hele mit liv. Så jeg prøver at finde ud af, hvad der ellers motiverer mig. Og mad er det, der har fanget mig lidt, men jeg skal stadig tænke på, hvad jeg har lyst til at lave resten af mit liv.

- Jeg skal bruge mine kvaliteter til noget, og jeg har ikke bidt mig helt fast i noget endnu. Jeg snakker jo også ni sprog flydende, så jeg synes selv, jeg er et meget intelligent menneske. Jeg har noget i hovedet, og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis jeg ikke får brugt det.

Nicki Bille har i den grad kendskab til retssystemet, hvor han har flere domme bag sig. Særligt for vold. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Videre efter skud

Nicki Bille har været ude i et misbrug af både stoffer og alkohol. Samtidig har han tilbragt tid med mindre gode bekendtskaber, som har ført ham ud i nogle uheldige situationer, hvor han blandt andet blev skudt i højre arm af et oversavet jagtgevær.

I retten fremviste han også sin højre arm, hvor han mangler et stykke af kødet på underarmen, som i stedet har et stort, dybt ar.

- Nu har jeg gået i nogle år, siden jeg blev skudt, og ikke har ikke lavet noget. Tiden går, og nu er det tid til, at jeg skal videre. Af alt det, jeg har sat mig selv i, var det her det sidste. Nu har jeg ro i maven, og jeg er helt afslappet faktisk. Fordi nu kan jeg se fremad.

- Jeg ved nu, at når det her er slut om nogle måneder, så starter der en helt ny fase af det her liv efter fodbolden.

- Hvad tænker du om, at du skal i fængsel igen?

- Det er selvfølgelig ikke rart. Men det er sådan, det er. Så må vi se, om jeg eventuelt kan få fodlænke på. Det ville være fedt, fordi der skal man ud og arbejde også. Det ville være fedt at få nogle rutiner i gang, og med fodlænke må du ikke drikke, så det ville være rigtig fedt for mig faktisk og være en hjælp.

Sidste gang

- Er det sidste gang, vi skal i retten for at følge en sag med dig?

- Ja, det er sidste gang. Det er det. Alle de ting, der har været, har været frustrationer. Alle de ting, der er sket, har været frustrationer og indebrændthed. Selvdestruktion.

- Jeg var sur på mig selv over, hvordan det endte der for nogle år siden. Det er jeg kommet videre fra, og jeg har ro i mit hoved. Jeg er ikke sur på mig selv længere, jeg har tilgivet mig selv.

- Jeg har sagt undskyld til de mennesker, som jeg skulle sige undskyld til. Sådan noget som familie og tætte, som det også har været rigtig hårdt for. Det har været en stor del af det at komme videre mentalt. Og at tilgive sig selv, siger Nicki Bille, før han afsluttende bemærker:

- Så det kommer ikke til at ske igen.

