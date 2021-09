Nicolai Laudrup er blevet gift

Det svarer næsten til et royalt bryllup, når en Laudrup skal giftes.

Lørdag var hele den legendariske fodboldfamilie samlet på Sølyst i Klampenborg, hvor Nicolai Laudrup og Sofie Sandberg skulle holde deres bryllupsfest.

Ekstra Bladet mødte det glade brudepar forud for festen. Selve vielsen fandt sted i Rungsted Kirke tidligere lørdag.

- Vielsen gik rigtig godt. Det hele gik, som det skulle, så det var bare så dejligt, fortæller Sofie Sandberg på trappen foran Sølyst.

En smuk brud

Nicolai Laudrup strålede af glæde, og han var i sagens natur meget glad for sin nyslåede hustru.

- Jeg kunne ikke ønske mig en finere brud i dag, det er der ingen tvivl om. Hun ser fantastisk ud, fortæller han.

I kirken havde der været en smule nerver på, men far Brian hjalp ham med at tøjle det.

- Det tror jeg altid, der er. Jeg havde heldigvis min far ved min side, og det er jo altid dejligt.

- Han var støtten og gav lidt ro, siger Nicolai Laudrup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Laudrup lignede en pavestolt far, da han ankom med sin hustru, Mette Laudrup. Foto: Henning Hjorth

Venter med bryllupsrejsen

Det glade par kommer til at nyde hinanden hjemme i Danmark for en stund - der er nemlig ikke planlagt nogen bryllupsrejse endnu.

- Vi har faktisk lige holdt en uges sommerferie, så vi skubber lige vores bryllupsrejse lidt. Men på et tidspunkt skal vi selvfølgelig, fortæller Nicolai Laudrup.

Selvom den seneste tid har været plaget af corona, så er det ikke noget, der har stået i vejen for planlægningen af brylluppet.

- Hvordan har det været at planlægge bryllup under corona?

- Det har ikke været så svært, vi har haft et dejligt sted til at hjælpe os med at arrangere det hele. Så det har faktisk gået som smurt, synes vi. Det har været dejligt nemt, og de har været gode til at styre det for os, hvis der var det mindste, fortæller Sofie Sandberg.

- Selvfølgelig var der lidt usikkerhed omkring hele situationen med pandemien, men vi er selvfølgelig heldige og glade for, at vi har haft mulighed for at få alle med i dag.

Til festen var hele familien Laudrup samlet, mens også venner af familien som Lars Høgh troppede op med sin hustru, Tine, samt sin datter, tv-værten Josefine Høgh og hendes mand, Lasse Sjørslev.

Se billeder af alle gæsterne her - klik videre for at se resten

Fuld skærm